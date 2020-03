Malattie cardiovascolari: un uovo al giorno non fa male

Mangiare un uovo al giorno non aumenta il rischio di malattie cardiovascolari secondo uno studio pubblicato online sul British Medical Journal

Il consumo di un uovo al giorno non sembra associato a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari, secondo un nuovo studio e una meta-analisi condotta dai ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health.

“Recenti studi hanno riacceso il dibattito su questo argomento controverso, ma il nostro studio fornisce prove convincenti a sostegno della mancanza di un’associazione apprezzabile tra il consumo moderato di uova e le malattie cardiovascolari”, ha detto il primo autore Jean-Philippe Drouin-Chartier, visiting scientist presso il Dipartimento di Nutrizione e assistente professore presso l’Università Laval in Québec, Canada. Lo studio è stato pubblicato online sul British Medical Journal.

Il rapporto tra il consumo di uova e il rischio di malattie cardiovascolari è stato un argomento di intenso dibattito nella comunità scientifica negli ultimi decenni. Proprio negli ultimi 12 mesi, tre studi pubblicati hanno riportato risultati contrastanti.

I nuovi risultati aggiornano uno studio del 1999 – la prima importante analisi sul consumo di uova e malattie cardiovascolari – che non aveva trovato alcuna associazione tra le uova e il rischio pe ril cuore. Lo studio è stato condotto da Frank Hu, Fredrick J. Stare Professor di Nutrizione ed Epidemiologia, presidente del Dipartimento di Nutrizione, e co-autore dello studio attuale.

Per questo studio, i ricercatori hanno analizzato i dati sanitari di 173.563 donne e 90.214 uomini che hanno partecipato allo Studio sulla salute degli infermieri (NHS) I e II, e allo Studio di Follow-Up dei professionisti della salute (HPFS) che al basale erano esenti da malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e cancro. Gli autori hanno usato valutazioni ripetute della dieta durante fino a 32 anni di follow-up per ottenere un quadro dettagliato dei fattori dello stile di vita potenzialmente confondenti, come l’alto indice di massa corporea e il consumo di carne rossa.

I ricercatori hanno anche condotto la più grande meta-analisi di questo argomento, compresi 28 studi di coorte con un massimo di 1,7 milioni di partecipanti.

Nel corso di 32 anni di follow-up (>5,54 milioni di anni persona), 14806 partecipanti alle tre coorti sono risultati eligibili per questa valutazione. I partecipanti con un maggiore apporto di uova avevano un indice di massa corporea più elevato, avevano meno probabilità di essere trattati con le statine e consumavano più carni rosse.

La maggior parte delle persone ha consumato da una a meno di cinque uova a settimana. Nell’analisi multivariabile in pool, il consumo di almeno un uovo al giorno non è stato associato al rischio di malattie cardiovascolari dopo l’adeguamento per lo stile di vita aggiornato e i fattori dietetici associati all’assunzione di uova (rapporto di rischio per almeno un uovo al giorno v meno di un uovo al mese 0,93, intervallo di confidenza del 95% da 0,82 a 1,05).

Nella meta-analisi aggiornata degli studi prospettici di coorte (33 stime di rischio, 1 720 108 partecipanti, 139 195 eventi di malattie cardiovascolari), un aumento di un uovo al giorno non è stato associato al rischio di malattie cardiovascolari (rischio relativo cumulativo 0,98, intervallo di confidenza del 95% da 0,93 a 1,03, I2=62,3%). I risultati sono stati simili per le malattie coronariche (21 stime di rischio, 1 411 261 partecipanti, 59 713 eventi di malattia coronarica; 0,96, da 0,91 a 1,03, I2=38,2%) e l’ictus (22 stime di rischio, 1 059 315 partecipanti, 53 617 eventi di ictus; 0,99, da 0,91 a 1,07, I2=71,5%).

Nelle analisi stratificate per localizzazione geografica (P per interazione=0,07), non è stata riscontrata alcuna associazione tra il consumo di uova e il rischio di malattie cardiovascolari tra le coorti statunitensi (1,01, da 0,96 a 1,06, I2=30,8%) o europee (1,05, da 0,92 a 1,19, I2=64,7%), ma un’associazione inversa è stata riscontrata nelle coorti asiatiche (0,92, da 0,85 a 0,99, I2=44,8%).

In conclusione, l’analisi dei partecipanti alle coorti NHS e HPFS non ha trovato alcuna associazione tra il consumo moderato di uova e il rischio CV. I risultati della meta-analisi hanno supportato questa scoperta nelle popolazioni statunitensi ed europee; tuttavia, alcune evidenze hanno suggerito che il consumo moderato di uova può essere associato a un minor rischio CV nelle popolazioni asiatiche, anche se questo può essere confuso dal modello dietetico generale.

Una possibile spiegazione per i dati misti sul consumo di uova rilevato dai vari studi può essere dovuto al fatto che le uova vengono assunte più spesso come parte di uno stile di vita non sano, il che significa che coloro che mangiano regolarmente più uova sono anche più propensi a consumare più cibi malsani come burro e formaggio, e meno propensi a fare esercizio fisico in modo appropriato.

Gli albumi sono spesso raccomandati in quanto forniscono proteine di alta qualità e non contengono colesterolo. Tuttavia, i tuorli forniscono aminoacidi, ferro e colina, oltre al colesterolo non saturo, così come una giusta quantità di vitamina A e vitamina D. Alla luce di questo prezioso apporto dietetico, sarebbe probabilmente saggio stare alla larga da uova extra se si ha una storia familiare o una storia personale ad alto rischio per CVD.

La dietologa Carrie Ruxton ha commentato i risultati: “Il dibattito sul consumo di uova e livelli di colesterolo è continuato per anni, nonostante gli enti pubblici nel Regno Unito e altrove abbiamo più volte detto che mangiare uova in maniera moderata non presenta un rischio per i livelli di colesterolo nel sangue o per il rischio cardiovascolare”.

Questo studio è un’utile aggiunta alle nostre conoscenze perché conferma che mangiare sette uova a settimana non è legato a malattie cardiache o ictus. Inoltre, sostiene le prove di intervento che non mostrano alcun impatto del consumo di uova sui livelli di colesterolo nel sangue. Dato che le uova sono ricche di proteine e ricche di nutrienti, fornendo una delle poche fonti alimentari di vitamina D, è fantastico che possiamo mettere a riposo la mente delle persone” ha concluso Ruxton.