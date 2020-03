Gemitaiz e Madman rinviano l’inizio del tour

Rinviato il tour di Gemitaiz e Madman per l’emergenza Coronavirus: il debutto è ora previsto per il 9 aprile al Palazzo dello Sport di Roma

Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus, Gemitaiz e MadMan rimandano il loro ‘Scatola Nera Tour’. I due rapper sarebbero dovuti partire il 7 marzo da Rimini con una serie di live organizzati da Magellano Concerti, Tanta Roba Label e Shining Production.

In seguito alla decisione di posticipare l’inizio del tour per lo Stivale, il debutto è ora previsto per il 9 aprile al Palazzo dello Sport di Roma. In calendario, poi, figurano nell’ordine: il Mediolanum Forum di Milano il 15 aprile; il Palapartenope di Napoli il 18; il Teatro della Concordia di Venaria Reale il 24 e la Tuscany Hall di Firenze il 29. La nuova data di Rimini sarà comunicata nella giornata di oggi fanno sapere i due artisti. I biglietti già acquistati rimangono invece validi come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Per tutti i concerti di Gemitaiz e MadMan è, però, possibile rivenderli utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne e solo per gli show di Roma e Milano è possibile effettuare il cambio nominativo. Ulteriori informazioni verranno comunicate a partire dal 9 marzo su: www.magellanoconcerti.it e www.ticketone.it.