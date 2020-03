Drake torna con due inediti a sorpresa

Drake pubblica due inediti a sorpresa: “When to say when” e “Chicago Freestyle”. Il rapper torna con due pezzi potenti contraddistinti da campionamenti d’eccezione

Marzo inizia all’insegna di nuova musica. A regalarcela è Drake. Il rapper ha pubblicato, infatti, due nuovi pezzi nella notte tra sabato e domenica. Si tratta di “When To Say When” e “Chicago Freestyle”.

I brani arrivano a due mesi dal brano con Future, “Life Is Good” e “Desires”.

Drake torna con due pezzi potenti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), contraddistinti da campionamenti d’eccezione. In “When to say when” ritroviamo, infatti, “Song Cry” di Jay-Z. La seconda parte è, invece, un vero e proprio tributo a “Superman” di Eminem.