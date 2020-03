Avvistamento ufo a Palermo in diretta su Facebook

Avvistamento ufo nei cieli di Palermo: gli oggetti volanti nella diretta facebook di uno dei testimoni, il cantante Gianluca Compagno

Un avvistamento ufo, nel senso che ancora non è stata trovata una spiegazione, che a Palermo ha lasciato i numerosi testimoni dell’evento, a dir poco sbalorditi. Durante il fenomeno, protrattosi per oltre mezzora, nella diretta facebook di uno dei testimoni, il cantante Gianluca Compagno, i commenti si sono susseguiti. Chi gridava agli alieni, chi invece sosteneva che fossero satelliti e chi ancora un fenomeno naturale. In cielo stazionavano enormi sfere bianco-azzurrastre, circa una decina, che formavano una sorta di corona al di sotto delle nuvole ma sopra gli edifici sottostanti. Gli oggetti volanti non identificati, ogni tanto erano intermittenti ed, alla fine, sono spariti tutti insieme quasi che qualcuno avesse staccato luna spina che li teneva accesi.

Questo è il particolare che ha lasciato alquanto perplessi gli ufologi. Comunque, uno spettacolo unico. Non si udivano suoni e/o rumori e la serata era nuvolosa. L’ufo file risale al 27 settembre 2019, quindi alcuni mesi or sono e ricorda un caso analogo di cui si è interessato lo stesso Centro Ufologico ed avvenuto ad Arco Felice (NA), il 12 agosto 2017, dove però in cielo erano sospese solo 3 sfere, molto grandi. Il C.UFO.M., come suo consolidato costume, ha voluto vederci il più chiarosopralluoghi anche sul posto. Diverse sono le ipotesi razionali che, tuttavia, non convincono del tutto. Si va da riflettori di discoteche, al volo di droni, ad ologrammi frutto della tecnologia 5G, ad un fenomeno naturale e, finanche, ad esperimenti militari.

Nulla di tutto questo, almeno allo stato, perché per ognuna di queste possibilità c’è una valida obiezione che le smentisce. Il Presidente del C.UFO.M. Angelo Carannante, comunica che tutti i risultati delle indagini, con immagini molto intriganti, sono online sul sito ufficiale www.centroufologicomediterraneo.it, con un ottimo videotrailer dell’avvistamento comprendente foto e video.

Aggiunge che si è definiti “ufo” gli oggetti, proprio perchè sono non identificati e quindi potrebbero ricevere spiegazioni convenzionali, magari le più impensate, in qualsiasi momento. Eventuali nuove notizie sul caso Palermo saranno tempestivamente rese pubbliche. Per ora, in mancanza di spiegazioni, si tratta di ufo.