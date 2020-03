FASK: il tour nei club posticipato ad aprile

FASK: il tour nei club della band perugina dei Fast Animals and Slow Kids è stato posticipato ad aprile

I Fast Animals and Slow Kids annunciano sui social lo spostamento delle date del nuovo tour. Sarebbe infatti dovuto partire il 6 marzo con una doppia data all’Urban di Perugia, il nuovo tour dei FASK, che ritornano finalmente nei club dopo il grande successo di pubblico del tour estivo.

Considerate le ultime vicissitudini relative al coronavirus, le prime date, previste per il mese di marzo, sono state posticipate e il tour partirà ad aprile.

In un lungo post i Fask commentano così lo spostamento.

“Ciao amici. In queste giornate assurde ci siamo chiesti cosa sia, davvero, un concerto dei Fask: un luogo in cui le persone non hanno paura di toccarsi, di sudare, di abbracciarsi, di urlare e riprendere fiato uno di fianco all’altro. Un posto dove stare vicini e sentirsi parte di qualcosa che non si riesce a descrivere ma che profuma d’appartenenza. Una parentesi di felicità intensa che ci slega, almeno per qualche ora, dal peso della realtà.

Non è quindi in questo clima che vogliamo vedervi, non è questa la situazione giusta per affrontare dei concerti così importanti per noi.Abbiamo quindi preso la decisione di rimandare le date di marzo. Esatto, rimanderemo SOLO LE DATE DI MARZO. Lasceremo che tutto questo malessere si attenui, che quest’ansia collettiva si plachi e dai primi di Aprile saliremo su quei palchi nel modo in cui deve essere fatto, nel modo in cui sogniamo di farlo, nel modo in cui possiate davvero capire perché suoniamo con tutto noi stessi da 10 anni. Ci vediamo presto.”

I biglietti acquistati in prevendita saranno validi per le nuove date o saranno rimborsati tramite le biglietterie on line attraverso le quali sono stati acquistati, con tempi e modalità definite dalle biglietterie stesse.