Tumori: ancora troppi casi per colpa dei microbi

“I quattro principali agenti responsabili approssimativamente del 90 per cento dei casi di tumori attribuibili alle infezioni in tutto il mondo sono prevenibili con un vaccino (virus dell’epatite B e papillomavirus) oppure sono trattabili con farmaci (Helicobacter pylori e virus dell’epatite C) e tutti sono soggetti a qualche intervento per ridurre la trasmissione dell’infezione” ha scritto Anne F. Rositch, docente di epidemiologia dell’Università Johns Hopkins di Baltimora, a commento dei dati appena pubblicati. L’infezione da H. pylori si può eliminare con gli antibiotici, e i nuovi farmaci antivirali per l’epatite C, bloccando la replicazione del virus, possono portare alla sua eradicazione definitiva. Grazie all’introduzione della vaccinazione, l’incidenza dei tumori provocati dal virus dell’epatite B dovrebbe scendere progressivamente nei prossimi decenni. Anche la vaccinazione contro il papillomavirus può abbattere l’incidenza di molti tipi di tumore. Tuttavia preoccupa il fatto che la copertura vaccinale contro i due virus prevenibili, papillomavirus e virus dell’epatite B, sia ancora distante dagli obiettivi prefissati. Questo avviene soprattutto nei Paesi in via di sviluppo e l’Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto recentemente che il tema abbia una priorità alta, dato che è proprio in questi Paesi che i tumori da HPV e da epatite B mietono più vittime. L’infezione da HPV è anche la più frequente infezione trasmessa per via sessuale, e questo suggerisce che molto si può fare anche in termini di educazione sessuale.

“Le strategie per la prevenzione delle malattie, come i vaccini, possono essere oggetto di dibattito. Tuttavia siamo tutti d’accordo sul fatto che non c’è intervento sulla salute, non importa quanto efficace secondo gli studi clinici e nel contesto della ricerca, che possa funzionare se non viene usato, perché le persone non vi hanno accesso (in quanto non disponibile o troppo costoso) o perché si rifiutano di usarlo (per ignoranza o mancata percezione del problema)” conclude Rositch, che invita a diffondere i dati raccolti sui microbi dalla IARC per aumentare la consapevolezza del rischio.