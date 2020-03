Lady Gaga paladina dell’amore in “Stupid Love”

Lady Gaga è tornata ed è paladina dell’amore in “Stupid Love”: il brano è il primo singolo pubblicato dalla cantante negli ultimi tre anni

In un futuro apocalittico, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) Lady Gaga canta l’amore in un brano che sembra strizzare l’occhio all’inizio della carriera dell’artista. “Stupid Love” è pop puro che si fonde alla dance, trionfo si sintetizzatori e con un ritornello orecchiabile sin dal primo ascolto. Stefani Germanotta colora tutto di rosa e si erge a eroina universale in un mondo in disfatta. Paladina dell’unione e un po’ Power Ranger, la musicista apre una nuova era della sua produzione e si prepara a stupire ancora una volta.