Farmaci innovativi: AIFA aggiorna elenchi

Farmaci innovativi: l’Agenzia Italiana del Farmaco ha aggiornato gli elenchi dei medicinali che devono essere resi immediatamente disponibili agli assistiti

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha aggiornato gli elenchi dei medicinali innovativi che devono essere resi immediatamente disponibili agli assistiti, anche senza il formale inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali. Si tratta dei medicinali che, a giudizio della Commissione Tecnico Scientifica, possiedono il requisito della innovatività terapeutica/importante e/o innovatività terapeutica potenziale/condizionata (Legge 189/2012).

Il riferimento all’inserimento in elenco è pubblicato in G.U. per ogni singola specialità in relazione all’indicazione in regime di rimborso SSN.

L’AIFA ha anche aggiornato gli elenchi dei farmaci innovativi che accedono ai fondi previsti dalla Legge di Bilancio 2017: il primo si riferisce al “Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi”, il secondo al “Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali oncologici innovativi” (il riferimento all’inserimento in elenco è anche pubblicato nella determina in G.U. per ogni singola specialità).