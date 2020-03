Accelerator Award a studio pseudomixoma peritonei

I tumori rari sono difficili da studiare perché i pazienti sono pochi e inoltre sono poco interessanti per chi sviluppa farmaci. Per questa ragione la conoscenza che abbiamo di molte di queste neoplasie è piuttosto approssimativa. L’Accelerator Award, cofinanziato da Cancer Research UK e Fundación Científica – Asociación Española Contra el Cáncer, sostiene progetti di ricerca il cui obiettivo è accelerare lo sviluppo di risorse per l’oncologia. Al team di ricercatori italiani, inglesi e spagnoli, coordinati da Marcello Deraco, responsabile del reparto tumori peritoneali dell’Istituto nazionale tumori di Milano, permetterà di caratterizzare meglio lo pseudomixoma peritonei e di cercare nuove terapie.