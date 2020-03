Taylor Swift diventa regista per “The man”: online il video ufficiale del nuovo singolo della cantante tratto dall’album “Lover”

Diretto da lei stessa, arriva online il video ufficiale di “The man”, il nuovo singolo di Taylor Swift, tratto dall’album “Lover”.

“The man”, con oltre 114 milioni di stream su Spotify e prodotto con Joel Little, è un inno femminista in cui Taylor Swift immagina come sarebbe la sua percezione da parte dei media se fosse un uomo, consapevole che, grazie a tutti i successi e i traguardi faticosamente conquistati, “if I was a man, then I’d be the man”.

La popstar Taylor Swift, come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), dà voce a tutte le donne che nella vita lavorano e faticano il doppio per poter raggiungere gli stessi risultati ottenuti dagli uomini, ma che al contempo vengono accusate di essere troppo fredde, manipolatrici o giudicate in ogni aspetto, da quello estetico a quello caratteriale.

Protagonista un business man americano di successo comportarsi secondo i peggiori stereotipi maschili. Nel finale, viene mostrata la popstar, nel ruolo di director del video, dare indicazioni prettamente estetiche all’attore, esattamente come accade spesso alle donne sui propri posti di lavoro. Nei titoli di coda, inoltre, è svelato il colpo di scena: l’antipatico protagonista non è altri che la cantante truccata ad arte.