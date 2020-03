Strade racconta il suo singolo “Ho portato le parole”

Strade si racconta e parla del suo nuovo singolo “Ho portato le parole”, terza anticipazione di quello che sarà il suo primo disco di inediti

L’esigenza di prendersi il proprio spazio, di parlare senza remore e non adattarsi alle convenzioni. È questo, in sintesi, “Ho portato le parole”, il nuovo brano di Strade. Il cantautore, al secolo Simone Ranalli, ha raccontato all’agenzia DireGiovani (www.diregiovani.it) il brano, terza anticipazione di quello che sarà il suo primo disco di inediti.

“Dopo tanto tempo- ha raccontato Simone- mi sono reso conto che avevo bisogno di prendermi un po’ di spazio. Ero stato ad ascoltare pareri che arrivavano dall’esterno e a un certo punto mi sono reso conto di non volerlo più fare. Quello spazio che volevo prendermi ho cercato di metterlo su musica e così è nata ‘Ho portato le parole’”.

Dopo aver suonato in diverse formazioni, in Italia e all’estero, Strade inizia il suo percorso nel 2017. “Penna tra i denti” e una chitarra, per scrivere il più possibile e condividere con gli altri i propri pezzi.

I testi diretti, sinceri, che arrivano dritti al punto. A fare da ciliegina sulla torta suoni che fondono atmosfere brit/pop, l’indie, l’elettronica e un DNA che è proprio del cantautorato italiano. Il risultato sono pezzi impossibili da non canticchiare già dai primi ascolti.

Vera e propria chicca di “Ho portato le parole” è il video ufficiale. Diretta da Clelia Talarico e prodotta da GreenScream Production, la clip racconta con la LIS (Lingua dei segni italiana) la canzone. L’idea arriva da una situazione simile: “A un concerto ho visto un ragazzo che cantava con la LIS- ha ricordato- era evidente come si stesse prendendo il suo spazio. Lì ho fatto l’associazione tra la canzone e quella che poi è stata l’idea del video”.

“Ho portato le parole” segue le uscite di “Chesterfield” e l’ultimo “A.Q.N.C.S” (Anche quando non ci sei). I brani di Strade sono disponibili su tutte le piattaforme.