Francesco “Kento” Carlo pubblica Te lo dico in Rap

Nell libro, il primo in Italia sul Rap e sulla cultura Hip-Hop per bambini e ragazzi, Francesco “Kento” Carlo svela tecniche, consigli e segreti del mestiere.

Che cos’è il rap? E l’hip-hop? Ma soprattutto come si fa a fare il RAP? Rabbia, gioia, coraggio, delusione, ribellione, speranza: i ragazzi provano mille emozioni forti, hanno mille cose da dire, ma spesso non sanno come tirarle fuori. Il rap può essere il modo giusto per farlo. Il Rap come modalità e strumento di espressione “poetica” contemporanea di valore e passione per i ragazzi di oggi è di grande attualità ed è un mezzo potente ed efficace per esprimere se stessi con immediatezza, attenzione alla parola e intelligenza viva. E Kento li sfida a mettersi alla prova, accompagnandoli in questo mondo; online ci sono anche canzoni e basi musicali originali per esercitarsi, comporre e fare rap.