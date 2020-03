Ariel Spini Bauer in libreria con “Da grande farò”

Ariel Spini Bauer è una piccola grande sognatrice. Classe 2007 ha già scritto il suo primo libro, si intitola “Da grande farò” ed è fuori per Editoriale Scienza. Una lettura per bambini e soprattutto per grandi che hanno conservato il proprio bambino interiore che raccoglie le interviste agli adulti che fanno un lavoro appassionante.

Ariel si è messa sulle tracce di dieci grandi personaggi per scoprire cosa volessero fare da bambini e quale fosse il loro percorso. Nascono così, spiega l’Agenzia Dire Giovani ( Animata dal desiderio di inventarsi un lavoro che non ha mai fatto nessuno,si è messa sulle tracce di dieci grandi personaggi per scoprire cosa volessero fare da bambini e quale fosse il loro percorso. Nascono così, spiega l’Agenzia Dire Giovani ( www.diregiovani.it ), dialoghi pieni di sorprese, umanità, dettagli personali e spunti inaspettati.

Da Amalia Ercoli Finzi, prima donna a laurearsi in Italia in ingegneria aeronautica, a Fabiola Gianotti, direttrice del Cern di Ginevra, da Paolo Nespoli, astronauta con all’attivo tre missioni nello Spazio, a Piero Angela, giornalista e divulgatore che ha portato la scienza nelle nostre case fino a Paolo Giordano, autore de’ “La solitudine dei numeri primi”, che dalla fisica è passato alla letteratura, dieci incontri fortunati, da raccontare e condividere per far sognare tanti altri bambini e per aiutare noi adulti a porci degli interrogativi che ci riconducono nell’infanzia ma che al tempo stesso ci proiettano nel futuro. Un viaggio (di incontri e parole) in cui la piccola autrice trova una risposta alla domanda “che cosa farò da grande?”. Qualunque sia la propria passione, è fondamentale seguirla. Questo è il messaggio semplice ma prezioso che le hanno dato, ognuno a modo proprio, i dieci protagonisti del libro e il Professor Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas, che ha firmato la prefazione del libro.