Samsung vince la sfida degli smartphone

Smartphone: Samsung guida la classifica dei brand più desiderati dagli italiani con il 26% di ricerche sul web, pari a circa 1 milione e 357mila

I recenti timori legati alla diffusione del Coronavirus hanno avuto purtroppo ricadute anche sul mondo della telefonia. La GSMA, l’ente organizzatore del Mobile World Congress ha infatti deciso di annullare l’evento – in programma a fine febbraio a Barcellona – da anni il punto di riferimento per centinaia di espositori e migliaia di appassionati, desiderosi di conoscere tutte le novità nel mondo smartphone.

Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, nella sua ultima analisi ha deciso di dedicare attenzione proprio alla “battaglia” tra i brand leader di mercato, mettendo a confronto modelli e prezzi e svelando i gusti e le preferenze degli italiani in fatto di cellulari di ultima generazione.

Analizzando le quasi 5milioni e 200mila ricerche totali nella categoria Smartphone, registrate sul comparatore da novembre 2019 a gennaio 2020, emerge che è Samsung a guidare la classifica dei brand più desiderati dagli italiani con il 26%, pari a circa 1milione e 357mila ricerche. Apple, al secondo posto della classifica (23% delle ricerche totali), risulta anche essere il marchio preferito tra i più giovani – raccogliendo il 14% di preferenze nella fascia 18 -24 anni e il 34% in quella 25-34 – e anche in assoluto dalle donne. Chiude il podio, la cinese Xiaomi con il 21% delle ricerche.

Nella sfida tra smartphone è rilevante il ruolo della Cina che con quasi 2 milioni di ricerche per Xiaomi, Huawei e Honor copre il 37% del totale delle ricerche del periodo novembre – gennaio 2020. Huawei e Honor risultano preferiti da utenti tra i 35 e i 44 anni, mentre Xiaomi si attesta sui livelli di Apple soprattutto tra gli utenti dai 35 anni in su. È tuttavia l’iPhone 11, l’ultimo arrivato in casa Apple, lo smartphone più desiderato in assoluto; il modello da 64 GB ha registrato oltre 248 mila ricerche negli ultimi 3 mesi.

Bisogna invece scorrere la classifica Top 100 Smartphone fino al 10° posto per trovare un modello della Huawei, il Redmi Note 8 Pro da 128gb. Samsung, al contrario, domina con il Galaxy A50 da 128gb, S10 da 128GB, A70, A40 e S10e da 128 GB che occupano rispettivamente la seconda, quinta, sesta, settima e ottava posizione. Sul podio anche l’altra variante dell’iPhone 11, quella da 128 GB. Completiamo la panoramica del mercato smartphone dando uno sguardo agli attuali prezzi online (rilevati nella settimana 10-16 febbraio 2020) su Trovaprezzi.it:

Apple iPhone 11 da 64GB a partire da 675 Euro

Samsung Galaxy A50 128GB a partire da 231 Euro

Huawei P30 Lite 128GB a partire da 189 Euro

Redmi Note 8 Pro da 128GB di Xiaomi a partire da 219 Euro

Honor 20 Pro a partire da 379 Euro

Se si volesse optare per un device di un brand meno popolare, una alternativa potrebbe essere il G8s ThinQ da 128 GB della LG a partire da 354 Euro oppure il Reno2 della cinese Oppo da 408 Euro, oppure il 7 Pro 256GB della OnePlus da 545 Euro. Per una tipologia di cellulare differente, più semplice ed essenziale, si può valutare invece il Brondi Energy 4g, a partire da un prezzo modico di 71 Euro. Tra gli accessori più ricercati in assoluto troviamo gli Airpods della Apple (35% delle ricerche in Cuffie e Microfoni) da 129 Euro al miglior prezzo online, seguiti dai nuovi Airpods Pro (8%); tra i diffusori audio invece dominano il Google Home Mini (11%) e l’Amazon Echo Dot terza generazione (10%).