Caos treni: ritardi e cancellazioni sulla linea Roma-Firenze

Treni rallentati e cancellati sulla linea Roma-Firenze per un incendio divampato questa notte nella stazione di Settebagni. Codacons: subito rimborsi

Circolazione ferroviaria fortemente rallentata dalle 5 sulla linea Roma-Firenze per un guasto tecnico nei pressi di Settebagni causato da un incendio. I treni Alta Velocità, a media e lunga percorrenza e quelli regionali da e per Roma registrano ritardi e cancellazioni. Sul posto, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), sono presenti i Vigili del Fuoco e le squadre tecniche di RFI.

Il guasto tecnico è stato causato da un incendio divampato questa notte alle 4.15 circa nella stazione ferroviaria. Le fiamme sono divampate all’interno di una sala ubicata al binario 1. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.

Aggiornamenti sulla circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Firenze sono disponibili su Infomobilità di Rfi a questo link.

Codacons: guasti troppo frequenti, ora i rimborsi

“Attualmente alcuni treni sulla linea Roma-Firenze sono soggetti a ritardi fino a 120 minuti, con conseguenze pesanti per migliaia di utenti – spiega il Codacons –. Episodi e problemi tecnici di questo tipo sono troppo frequenti e hanno ripercussioni enormi per i cittadini che si spostano lungo la penisola e per quelli che utilizzano le ferrovie per recarsi a scuola o a lavoro”.

“Per tale motivo chiediamo a Rfi – responsabile per l’efficienza dell’infrastruttura ferroviaria – e a Trenitalia di aprire un tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori, allo scopo di giungere in modo conciliativo ad indennizzi per i ritardi e gli innegabili disagi subiti, al di là dei rimborsi dei biglietti già riconosciuti dalla normativa vigente”.

“Crediamo infatti che in tali situazioni l’azienda debba mostrare attenzione per i propri clienti, riconoscendo loro, oltre ai rimborsi parziali o totali dei titoli di viaggio già previsti, anche risarcimenti sottoforma di bonus per l’acquisto di nuovi biglietti” aggiunge l’associazione dei consumatori.