Bonus cultura 18app al via dal 5 marzo

Torna anche quest’anno il Bonus Cultura con 500 euro da spendere per cinema, libri, musica e tanto altro: entrerà in vigore dal 5 marzo

Cinquecento euro da spendere per il cinema, per i libri, per i musei, per la musica e non solo. Torna anche quest’anno il Bonus Cultura, iniziativa promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La normativa, in vigore dal 5 marzo, è destinata ai ragazzi e ragazze che hanno compiuto 18 anni nel 2019.

Come funziona

Per accedere al servizio bisognerà registrarsi sull’applicazione web 18app, dopo aver ottenuto le credenziali Spid.

Come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), si avrà tempo fino al 31 agosto 2020 per iscriversi e fino al 28 febbraio 2021 per spendere il plafond. Attraverso l’app 18app, in dowload gratuito per iOS e Android, si potrà ottenere l’elenco degli esercenti fisici e online che aderiscono all’iniziativa.

Come spendere il Bonus Cultura

Il Bonus Cultura è utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva (come DVD e Blu-ray), titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.