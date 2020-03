M¥SS KETA porta la musica italiana in Giappone

M¥SS KETA vola in Giappone per rappresentare la musica italiana: parteciperà al festival “Italia, amore mio!”, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana

Dopo essere stata fra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Festival di Sanremo grazie alla co-conduzione de L’Altro Festival con Nicola Savino, M¥SS KETA è pronta a portare un po’ della sua Porta Venezia in giro per il mondo.

Il Giappone, che è stato fra le fonti di ispirazione della copertina del suo ultimo album “Paprika”, si prepara ad ospitare la M¥SS nel periodo di piena fioritura dei ciliegi: il 18 e il 19 aprile la diva definitiva sarà in concerto a Tokyo al festival “Italia, amore mio!”, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone, che l’ha fortemente voluta come rappresentante della nuova scena musicale italiana.

E dall’impero del Sol Levante, M¥SS KETA, dopo la trafila di sold out del tour europeo dello scorso autunno, volerà di nuovo nel vecchio continente come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it): il 25 aprile si esibirà a La Machine du Moulin Rouge di Parigi e il 22 maggio all’Institut für Zukunft di Leipzig. Prima di tutti questi appuntamenti, però, la rapper si esibirà domani live al Party di Bulgari in occasione della 70° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino.