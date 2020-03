Hamburg come Frozen: ecco le “case di ghiaccio”

È un panorama fiabesco quello che arriva da Hamburg, sulle coste del lago Erie nello Stato di New York. In seguito a una combinazione di eventi climatici, le abitazioni della cittadina americana si sono trasformate in “case di ghiaccio”, creando un paesaggio che ricorda il film Disney “Frozen”.

La causa di questo “paese delle meraviglie ghiacciato”, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è da individuare nel cosiddetto “lake-effect snow”, un fenomeno meteorologico che interessa la zona dei Grandi Laghi. Si verifica quando una massa d’aria fredda si sposta verso l’acqua più calda di un lago e provoca una forte nevicata sulla riva. Ad aggiungersi a questo, i forti venti hanno alimentato le onde del lago Erie, soffiando acqua sulle case. Il ghiaccio ha quindi iniziato ad accumularsi a causa delle temperature gelide, “congelando” le case di Hamburg.