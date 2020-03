Simone Anichini: esce l’EP “Piano and Orchestra”

Il compositore e pianista Simone Anichini pubblica “Piano and Orchestra” (Play Audio/Azzurra Music) il nuovo EP

Disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Piano and Orchestra” (Play Audio/Azzurra Music) il nuovo EP di Simone Anichini, che contiene la reinterpretazione dei brani “Angel inside” e “My dream for you”, arricchiti dall’accompagnamento di un’orchestra d’archi. L’aria intima e talvolta melanconica del piano solo, si trasfigura per diventare una composizione più ariosa e ricca di sfumature e suggestioni.

A proposito dei brani, il compositore e pianista Simone Anichini commenta: « “Angel inside” è la storia della mia amatissima insegnante, amica, persona dolcissima e vera, morta di tumore a 50 anni. È la musica per l’ Angelo che lei era e che rimarrà sempre nel mio cuore.» – continua – « “My dream for you” descrive mia moglie Carlotta, una progressione di emozioni che mi trasmette la carica nell’affrontare gli ostacoli. Moglie, mamma, amante».

Classe 1977, Simone Anichini è diplomato in pianoforte presso il conservatorio “G. Puccini” di La Spezia, dove ha frequentato anche il corso di specializzazione jazz. Attualmente vive a Milano, dove si è trasferito lasciando la sua Viareggio.

L’animo curioso e inquieto lo porta a sperimentare vari generi musicali e varie forme di collaborazione. In questi anni ha lavorato con lo studio di registrazione Label Records per la realizzazione tecnica del disco “Bio harmonizer”.

Il suo interesse si manifesta anche nella composizione e realizzazione di musiche per film e cortometraggi come la colonna sonora di accompagnamento al film muto “Un chien andalou” di Luis Buñuel e quella per il film documentario “Dall’acqua alla vita” di A. Ceccherini.

Parallelamente, ha iniziato un percorso all’insegna della contaminazione di generi e della sperimentazione musicale, collaborando in veste di improvvisatore di musica house con DJ di fama mondiale come Frankie Knuckles, Dave Morales, Massimino Lippoli nei locali più trendy della vita notturna della Versilia.

Simone Anichini è apprezzato anche in veste di musicista e per questo ha collaborato come turnista/tastierista, per le canzoni di Natalie Imbruglia e di Lisa Stansfield, nella trasmissione “Quelli che il calcio”, di Albano Carrisi (per Radio Italia), di Julieta Venegas (City Live), di Lily Allen (ancora in “Quelli che il Calcio”) e sempre come turnista/tastierista al talent show X Factor.