La collezione Métiers d’art di Chanel arriva a Londra

La collezione Paris – 31 rue Cambon 2019/20 Métiers d’art creata da Virginie Viard, direttore artistico delle collezioni di moda, sfilerà a Londra il prossimo 4 giugno. Ogni anno dal 2002, la collezione CHANEL Métiers d’art celebra l’eccezionale savoir-faire della moda parigina Métiers d’art che esalta la creatività della casa, tra cui ricamatori, fabbricanti di piume, paruriers, pleater, calzolai, modaioli e guanto.

Questo eccezionale appuntamento in programma nell’edificio vittoriano del XIX secolo Old Billingsgate (nel cuore di Londra) mette in evidenza il dialogo tra la creatività di Virginie Viard e l’artigianato e il savoir-faire dei Métiers d’art di CHANEL.

Presentata per la prima volta lo scorso dicembre al Grand Palais di Parigi, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la collezione ha onorato i codici di CHANEL, come il grano, il nastro, la camelia, la doppia C o il bicolore, nonché l’iconica bottiglia di CHANEL N ° 5 e i simboli di Mademoiselle Collezione “Bijoux de Diamants” del 1932 di Chanel.

A proposito del famoso profumo, Marion Cotillard è stata scelta come testimonial per la nuova campagna pubblicitaria del marchio. La fragranza creata da Mademoiselle Coco nel 1921 è nota anche per l’esclusivo design e per essere amatissima dalle dive di tutte le epoche da Marilyn Monroe a Catherine Deneuve fino a Lily-Rose Depp.