Nessuno Escluso: fondi a progetti per minori non accompagnati

Al via il bando Nessuno Escluso per progetti che mirano a sostenere l’intervento istituzionale sui minori non accompagnati, italiani e stranieri

Cresce il peso dei minori stranieri non accompagnati in Toscana, nonostante l’inversione di tendenza sugli arrivi a livello nazionale. E a questi si aggiungono i minori italiani che vivono una condizione di profonda vulnerabilità e sono privi di sostegno familiare, per un totale di 2.072 minori in carico al Comune di Firenze, registrati a fine dicembre 2019. Per questo Fondazione CR Firenze e Fondazione Il Cuore si Scioglie hanno deciso di sostenere l’intervento istituzionale attraverso il rinnovo del bando ‘Nessuno Escluso’ patrocinato dal Comune di Firenze. L’iniziativa prevede lo stanziamento di 350.000 euro (di cui 300.000 da Fondazione CR Firenze e 50.000 da Fondazione Il Cuore si scioglie) per progetti che mirano all’inclusione sociale e all’autonomia dei minori, italiani e stranieri, non accompagnati nella Città Metropolitana di Firenze. Ciascun progetto potrà ricevere un contributo massimo di 50.000 euro.

Secondo i dati forniti dal monitoraggio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i minori non accompagnati stranieri (MSNA) hanno rappresentato nel nostro Paese nel 2019 circa il 26% dei minori in carico presso i servizi sociali. Negli ultimi anni la Toscana ha registrato un aumento del peso relativo alla loro presenza, in controtendenza rispetto al dato nazionale che invece è in diminuzione. Al dicembre 2017 i MSNA erano 671 in Toscana, pari al 3,7% del dato nazionale (18.303); al dicembre 2018 i MSNA sono diventati 474 in Toscana, pari al 4,4% rispetto al totale nazionale (10.787); al dicembre 2019 erano 461, pari al 7,6 % rispetto al dato nazionale (6.054). La diminuzione dei minori stranieri non accompagnati in Italia è stata costante durante tutto l’anno 2019, mentre il peso sui servizi di inclusione è aumentato nella nostra regione. Secondo l’ultima rilevazione (dicembre 2019) la Toscana è la quinta regione per numero di MSNA (al primo posto la Sicilia con 1.164, seguita da Lombardia con 823, Friuli-Venezia Giulia con 666 ed Emilia-Romagna con 607). La principale nazionalità presente in Toscana è quella albanese.

Il bando ‘Nessuno Escluso’ è nato sulla base dell’esperienza maturata con la precedente edizione 2018 che ha coinvolto 420 minori con un’età media intorno ai 15 anni. Sono state ben 34 le nazionalità interessate (Italia e Albania rappresentano da sole il 50% dei destinatari) attraverso progetti che hanno mobilitato le realtà associative e organizzative di settore: 9 soggetti capofila, 19 soggetti partner e 27 soggetti del Terzo settore. Il nuovo bando vuole in particolar modo promuovere l’ideazione di pratiche socioculturali che facciano leva sull’espressione creativa e sull’educazione alla cittadinanza, al fine di promuovere l’integrazione dei giovani nella comunità locale. Potranno essere presentati progetti della durata massima di 12 mesi per potenziare la lingua italiana, per l’alfabetizzazione informatica, l’educazione civica ma anche attività di orientamento al lavoro e alle professioni. Tutte le iniziative dovranno avere una tematica portante fra questi ambiti: creatività, arte, spettacolo, sport, ambiente e nuove tecnologie. Per partecipare visitare il sito www.fondazionecrfirenze.it alla sezione bandi tematici. Le domande possono essere presentate entro il 2 aprile.

“Sentiamo forte la responsabilità rispetto ai minori, italiani e stranieri, che si trovano ad affrontare una fase di crescita importante resa ancora più difficile da condizioni di fragilità e vulnerabilità. Sono bambini e ragazzi che necessitano di un sostegno forte – dichiara Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – per questo la Fondazione CR Firenze ha deciso di rinnovare il suo impegno al fianco delle istituzioni. Vogliamo contribuire alla loro crescita offrendo nuove possibilità di inclusione e inserimento che li aiutino a costruire il loro futuro di cittadini”.

“Siamo soddisfatti di poter annunciare oggi – afferma Daniele Lanini, consigliere della Fondazione Il Cuore si scioglie – che cinque nuovi importanti traguardi sono stati raggiunti. Una bella notizia per la campagna Firenze Crowd e un importante segnale dell’impegno del territorio, che si conferma generoso con chi ha necessità di un sostegno e porta avanti un progetto solidale’’.

“Grazie alla Fondazione CR Firenze e alla Fondazione il Cuore si scioglie – sottolinea l’assessore al Welfare e all’ Accoglienza del Comune di Firenze Andrea Vannucci – per essere ancora una volta vicine ai bisogni dei minori stranieri non accompagnati e ai minori italiani che non hanno una famiglia alle spalle e vivono in condizioni di vulnerabilità. Il bando offre diverse proposte per dare sostegno a situazioni complesse e delicate nell’ottica dell’inclusione e dell’inserimento di questi cittadini fragili nella nostra comunità affinché possano costruirsi un futuro all’insegna dell’autonomia”.