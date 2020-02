Moda: in Giappone donne pazze per le borse gatto

Le borse gatto, rigorosamente in finta pelliccia, hanno le stesse dimensioni di un normale micio e hanno conquistato le donne giapponesi

Smartphone, portafoglio e chiavi di casa sempre a portata… di zampa. L’artista giapponese Pico Miho ha deciso di trasformare la sua passione per i gatti in borse alla moda. Interamente fatte a mano, le sue creazioni sono così realistiche da risultare quasi inquietanti!

Le borse gatto, rigorosamente in finta pelliccia, hanno le stesse dimensioni di un normale gatto. Ognuna è composta da 78 parti e richiedono molto tempo e fatica per essere realizzate. Non sorprende, dunque, che il prezzo di qualche modello arrivi a costare anche 600 euro.

Riusciresti a indossare borse gatto come queste, chiede l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it)?