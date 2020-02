Mèlisse arriva al Teatro Ridotto di Bologna

Oggi e domani in scena al Teatro Ridotto di Bologna lo spettacolo Mèlisse di Teatro Ebasko, una parabola discendente verso i margini della società civile

Venerdì 28 e sabato 29 febbraio alle ore 21 va in scena al Teatro Ridotto di Bologna lo spettacolo Mèlisse di Teatro Ebasko, una parabola discendente verso i margini della società civile attraverso le storie di una sposa-bambina, una rivoluzionaria e una madre in fuga, a testimonianza dell’ingiustizia sociale dell’essere donna.

Un cerchio di spettatori deputa lo spazio per un sabba contemporaneo; un susseguirsi di rituali svela l’incessante scorrere del tempo, mostrando le diverse fasi della vita: l’infanzia, l’età adulta, la maturità. Tre donne, provenienti da epoche e culture diverse, accorpano alla funzione del rito, storie di vita quotidiana evocando il momento liminale fra la vita e il suo oltre. In una discesa verso le zone oscure della società, le donne, da dee statuarie diventano prostitute e streghe, curatrici sconfitte dei mali del mondo. I due aspetti dell’esistenza, quello materiale e quello spirituale, corrono paralleli senza potersi mai ricongiungere se non nel segreto del sabba, luogo fisico e mentale ai confini, nelle periferie dell’anima e delle civiltà di tutti i tempi.

Il contrasto tra purezza e mercificazione mette in evidenza come figure, ruoli e stereotipi sulla donna ne siano lo specchio involontario e abusato, oggi come secoli fa. Fino all’ultimo atto espiatorio e definitivo, il sacrificio del Cristo fattosi donna, della Dea scesa nel fango che attraverso la propria sofferenza e morte, torna a essere la Madre di tutti gli uomini. Melissa è una ninfa della mitologia greca. Il suo nome è collegato al termine méli (miele) e mélissa ha il significato di produttrice di miele, ossia di ape; fu incaricata di allevare il dio Zeus fanciullo, nascosto sul monte Ida dalla madre Rea per sfuggire al padre Crono, il quale divorava tutti i suoi figli neonati. Melissa ebbe il compito di nutrirlo con il miele, mentre la capra Amaltea lo allattava. Secondo un altro mito eziologico greco Melissa fu amata dal dio Apollo, che trascurò per lei il suo compito di guidare il carro del sole, e fu quindi trasformata in ape per punizione.

Note di regia

Mèlisse è uno spettacolo che parla d’ingiustizia sociale. Lo fa mettendo letteralmente al centro del cerchio la figura della Donna. Aprendosi a domande complesse, sviluppando decisioni difficili. Le tre Dee, provenienti dai margini di epoche e culture lontane, raccontano tre storie quotidiane trasformandole in mitologiche, dense di archetipi. La struttura a forma di sabba riproduce nell’incontro e negli sguardi ravvicinati un tribunale di pari, coinvolto nelle faccende delle tre donne. Musica live, canti, cori, danze e riti si avvicendano verso l’ultimo atto, l’ultima azione: il sacrificio. Attraverso questa espiazione a nome di tutte le donne (e degli uomini inconsapevoli) la terza mèlissa chiude il sabba. Decreta la parola fine alla sofferenza di milioni di altre donne che nel corso della storia hanno subito umiliazioni, vessazioni, angherie, cattiverie, diffamazioni e violenze. Come una “Crista” che stravolgendo il racconto decide di andare al rogo e immolarsi per tutti gli esseri umani per salvarli.

Teatro Ebasko

Nato a Bologna nel 2015, sceglie il suo nome dal greco antico ἡβάσκω: “prendere forza, divenire giovani”. Teatro Ebasko è un gruppo di ricerca teatrale che attraverso la sperimentazione di differenti linguaggi artistici investiga le funzionalità del corpo in scena. Dal 2014 conduce laboratori e workshop per la cittadinanza bolognese e per gli studenti universitari. Ha in archivio tre spettacoli e in repertorio uno: Mèlisse. Interamente composto da artisti under35 da diversi anni il gruppo organizza festival, rassegne teatrali, progetti culturali e d’inclusione sociale, vincendo bandi europei e nazionali e partecipando alla programmazione di diverse realtà nazionali e internazionali. Composto da un organico di 4 membri interni più vari collaboratori, il gruppo si costituisce in Associazione di Promozione Sociale nel febbraio del 2016 operando su Bologna, Modena, l’Emilia-Romagna e sul territorio nazionale e internazionale.

Teatro Ridotto

Via Marco Emilio Lepido, 255 Bologna BO

Per info e prenotazioni: https://forms.gle/CHTQsPMEywUuSZg67

Chiamare il 333.9911554 o 349.7468384 oppure scrivere a teatroridotto@gmail.com

Costo biglietti: intero € 12 e ridotto € 10 (Tessera AICS)