Michele Bravi: a marzo il terzo disco di inediti

Michele Bravi torna con nuova musica. A marzo fuori il terzo disco di inediti: l’annuncio è arrivato a sorpresa sui social

Michele Bravi è pronto a tornare con un nuovo album. Uscirà il 20 marzo “La geografia del buio”, terzo disco del cantautore. L’annuncio è arrivato a sorpresa sui social dell’artista. Dalla mezzanotte di stasera il lavoro è in preorder e presave.

“Avere le parole per dire il caos non salva da niente ma almeno disegna il labirinto- ha scritto Bravi su Instagram- La geografia del buio è un racconto attraverso la ferita del mondo. Una perdita di aderenza dal reale e il tuffo in un’oscurità che racchiude in sé la violenza della vita e riscopre nell’amore l’unica salvezza. Un amore che non combatte il male ma che aiuta a disegnarne la geografia”.

Torna piano piano alla realtà Michele Bravi, che il 22 novembre 2018 ha causato un incidente che ha fatto perdere la vita a una motociclista di 58 anni. La prossima udienza è fissata per l’11 marzo. Michele, come ricorda l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha chiesto di patteggiare 18 mesi.

Il cantante, un passo alla volta, è riuscito ad elaborare il dolore di quella sera e del periodo successivo. Terapia privilegiata è stata la musica: ora il frutto arriva su tutte le piattaforme e nei negozi fisici. Lo scorso ottobre, Michele Bravi è tornato ai live con tre date sold out al Teatro San Babila di Milano.