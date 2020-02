Il viaggio live di Levante inizia a maggio da Bruxelles

Il MAGMAMEMORIA MMXX TOUR di Levante parte dall’Europa. Il viaggio live di Claudia Lagona avrà inizio infatti a maggio, dove suonerà nei principali live club di Bruxelles, Amsterdam, Londra, Parigi, Madrid e Barcellona. Subito dopo tornerà a casa, in Italia. La cantautrice sarà il 10 luglio a Brescia in Piazza della Loggia, il 17 a Sogliano al Rubicone (FC) al Sogliano Summer Festival, il 23 a Montesilvano (PE) al Terrasound e l’8 agosto all’Oversound Music Festival di Lecce. Ad accompagnare Levante in tour sarà la sua band di sempre.