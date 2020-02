Ghemon in radio con il singolo “In un certo modo”

Ghemon in rotazione radiofonica e sulle principali piattaforme online con il nuovo singolo “In un certo modo” estratto dal nuovo album di inediti

E’ su tutte le piattaforme “In un certo qual modo”, il secondo singolo di Ghemon, estratto dal nuovo disco di inediti “Scritto nelle stelle” che uscirà il prossimo 20 marzo (Carosello Records / Artist First). Il brano, disponibile sulle piattaforme streaming e download, sarà in radio dal 28 febbraio.



“In un certo qual modo” può dare l’impressione di tranquillizzare chi Ghemon lo conosce bene. Si ha la sensazione di muoversi su un territorio conosciuto.

La narrazione per immagini nitide, le fughe vocali, i bridge, la metrica. Il sound coinvolgente e up tempo del brano, porta l’ascoltatore verso una dimensione solare e positiva. Questa è casa, il vestito perfetto, la pettinatura con cui lo riconosceremmo in mezzo a mille persone. Queste cose come le fa lui non le fa nessuno, da sempre.

Ci si rivede nei disagi condivisi con chi decide di starci accanto, e vorremmo anche noi essere in grado di tirar fuori qualcosa di lontanamente simile per ricambiare almeno un minimo.

Il tour

Il 2020 vede l’artista protagonista di un lungo tour. Il 3 aprile partirà “Scritto nelle Stelle Tour 2020” che toccherà le principali città italiane (una produzione OTR). Il live, totalmente nuovo, è il “viaggio” in cui Ghemon da anni investe molte delle sue energie. Gli spettatori troveranno le loro canzoni preferite, ma organizzate in un vero e proprio spettacolo, con altrettanti momenti musicali inediti, creati da Ghemon appositamente per i suoi concerti.

03 04 // Napoli // Common Ground

04 04 // Roma // Orion

10 04 // Firenze //Flog

11 04 // Bari // Demodè

17 04 // Treviso // New Age

18 04 // Brescia // Latteria Molloy

24 04 // Bologna // Estragon

29 04 // Torino // Hiroshima

30 04 // Milano // Alcatraz

I biglietti sono già disponibili su ticketone.it e in due speciali bundle: biglietto + CD autografato, biglietto + LP autografato, acquistabili in esclusiva in pre-order su Music First (dal quale sarà possibile anche pre-acquistare separatamente il CD e l’LP in versione autografata). Il 20 marzo 2020 i fan riceveranno direttamente a casa il disco autografato e il biglietto per accedere a una data del tour a scelta.