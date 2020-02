Achille Lauro direttore creativo di Elektra Records

Achille Lauro ora è anche direttore creativo di Elektra Records: il rapper dopo Sanremo ha, inoltre, firmato un contratto con Warner Music Italy

Achille Lauro sempre più uomo dalle mille skills. L’artista è, infatti, diventato Chief Creative Director di Elektra Records / Warner Music Italy. Insieme svilupperanno i progetti futuri del rapper, che, dal canto suo, aiuterà a costruire e implementare l’immagine dell’etichetta. Lauro è il primo artista in Italia ad avere un ruolo creativo in una music company multinazionale.

“Da questo momento- ha spiegato il 29enne- le mie attività discografiche confluiranno nella ELEKTRA RECORDS e penso che questo sia uno dei più grandi successi per un artista della scena musicale italiana negli ultimi anni“.

Elektra, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è la etichetta leggendaria che ha portato alla luce e accompagnato nella storia star come AC / DC, Queen e The Doors, oltre ad artisti più recenti tra cui Christina Perri, Kaleo, Panic! At the Disco, Tones and I e Twenty One Pilots.