Francesca Michielin, l’irresistibile sound di “Gange”

È fuori su tutte le piattaforme “Gange”, il nuovo singolo di Francesca Michielin. Un brano dal sound irresistibile che vede la collaborazione di Shiva.



La cantante ha presentato il brano con un Vintage Electro Set tutto da ballare in cui è stata accompagnata dal deejay, producer e polistrumentista Bruno Bellissimo al basso. Completamente nuovi gli arrangiamenti di alcuni dei suoi successi più grandi ai quali ha dato una nuova veste inaspettata e potente con drum pad e sinths.

Il prossimo singolo con i Coma Cose

Il prossimo appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, che anticiperà l’uscita dell’album FEAT (Sony Music) prevista per venerdì 13 marzo, sarà giovedì 27 febbraio a partire dalle ore 22:00 al Serraglio di Milano.

Francesca Michielin, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha pensato ad un lancio completamente inedito per far conoscere al meglio il nuovo progetto discografico: tre live che anticipano l’uscita dei singoli. Durante l’Urban Orchestral Set, il secondo dei tre appuntamenti, sarà possibile ascoltare per la prima volta live il brano “Riserva Naturale” feat. Coma_Cose, disponibile poi dalla mezzanotte.