Esce il 28 febbraio il nuovo disco di Dente

Un linguaggio pop dai tratti essenziali e ricercati, 6 album in studio, un Ep digitale e un libro: lui è Dente (al secolo Giuseppe Pevere), cantautore tra i più apprezzati nel panorama contemporaneo. Ha collaborato con numerosissimi artisti come Perturbazione, Arisa, Marco Mengoni, Le Luci della centrale Elettrica, Manuel Agnelli, Coez, Brunori s.a.s., Enrico Ruggeri, Selton ma anche Guido Catalano. A 3 anni di distanza dal suo ultimo lavoro “Canzoni per metà”, venerdì 28 febbraio esce “DENTE” (INRI/Artist First), l’omonimo disco di inediti del “piccolo principe” del nuovo cantautorato italiano, che in più di 10 anni di carriera ha conquistato un pubblico sempre più affezionato e numeroso, distinguendosi per la sua originalissima cifra pop. Suona ora in radio l’ultimo singolo “Cose dell’altro mondo” che, insieme ai precedenti “Anche se non voglio” e “Adieu”, ha anticipato l’album.