Amici 19: dall’addio alle squadre a Paradiso, le novità

A giudicare i ragazzi, saranno tre organi per le due fasi di gara. Il primo è la giuria composta da Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte. Accanto a loro ci sarà Tommaso Paradiso.

“Tommaso non sarà un giurato– ha dichiarato la conduttrice- ed è la prima volta che partecipa in un programma televisivo in qualità di Tommaso Paradiso. Avrà il compito di commentare le esibizioni dei ragazzi ed avrà la libertà di intervenire o di non farlo durante la puntata. So che è stato corteggiato da molti talent ma ha rifiutato“.

Il secondo organo giudicante è composto dai professori della scuola di Amici – Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens, Rudy Zerby, Stash, Anna Pettinelli– e dalla ‘Var‘ firmata dal maestro Beppe Vessicchio e dal coreografo Luciano Cannito. Infine, il terzo organo è composto dal pubblico da casa, che sosterrà il talent preferito attraverso il televoto.

Tra le novità di questa edizione anche Amici Prof, un momento della puntata in cui i professori duetteranno con Al Bano e Romina, ospiti fissi del programma. A giudicarli saranno i ragazzi. Il primo professore in classifica sarà abbinato ad uno dei talent di Amici, che riceverà un benefit (per esempio una cena fuori con un amico o con il proprio partner).