Tutte le volte che ho scritto ti amo free su Netflix

In questo secondo capitolo, come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), Lara Jean, interpretata da Lana Condor, e Peter, interpretato da Noah Cantineo, non fingono più di essere una coppia: loro sono una coppia. L’amore procede a gonfie vele e insieme vanno alla scoperte delle prime volte come il primo bacio o il primo San Valentino. A irrompere nella loro quiete è il destinatario di una vecchia lettera d’amore interpretato dalla new entry Jordan Fisher nel ruolo di John Ambrose McClaren.