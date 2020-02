Estrazione Million Day 25 febbraio 2020: i numeri vincenti

Million Day di oggi, martedì 25 febbraio 2020: la combinazione vincente con i 5 numeri estratti del gioco Lottomatica che mette in palio ogni giorno 1 milione di euro

Appuntamento anche oggi alle 19,00 con i 5 numeri vincenti dell’ultima estrazione MillionDay di martedì 25 febbraio 2020, il gioco Lottomatica che mette in palio tutte le sere 1 milione di euro.

Le vincite dell’ultima estrazione Million Day Lottomatica possono essere verificate al link: https://www.lottomaticaitalia.it/it/prodotti/MillionDAY/verifica-vincite.

L’archivio estrazioni è disponibile invece a questo link.

Million Day del 25/2/2020

Combinazione vincente

1-5-6-13-49

Le vincite al Million Day

Finora sono novantotto le super vincite centrate: l’ultimo fortunato ad esultare è un giocatore di Roma nel concorso di martedì 4 febbraio. Gli altri premi da un milione sono stati vinti a: Caltagirone, Fumone, Gioiosa Ionica, Carpi, Bedollo, Mazzarrone, San Colombano Belmonte, Nocera Superiore, Udine, Palermo, Varese, Firenze, Livorno, Frosinone, Muccia, Moncalieri, Montecorvino Rovellai, Voghera, Nettuno, Vecchiano, Napoli, San Giorgio di Mantova, Altamura, Musile di Piave, Marsala, Porto Empedocle, Terracina, Grugliasco, Belvedere Marittimo, Catania, Rho, Abbiategrasso, Genova, Iglesias, Sant’Arpino, Lurano, Savona, Santa Caterina Villarmosa, Fossano, Albisola Superiore, Casal di Principe, Valsamoggia, Sora, Volla, Bassano del Grappa, Viareggio, Anzi, Pace del Mela, Villa Cortese, Venezia, Casagiove, Trapani, Verdellino, Arco, Melzo, Padula, Domodossola, Torino, Martina Franca, Lecce, Ferentino, Cecina, Frattamaggiore, Brescia, Firenze, Modena, Albano Laziale, Veroli, Siracusa, Augusta, Livorno, Marsala, Potenza, Matera, Pescara, Mercato San Severino, Bologna e Crema oltre alle vincite realizzate online con la App Lotto.

In oltre un anno sono invece migliaia le vincite da 1.000€: Campania, Lombardia e Sicilia sono le regioni più fortunate. Il totale delle vincite ammonta invece a quasi 200 milioni di euro.

Come si gioca al Million Day Lottomatica, le estrazioni e i premi

Il gioco si basa sui numeri da 1 a 55 e consiste nel pronosticare obbligatoriamente 5 numeri da confrontare con i 5 numeri estratti. L’estrazione dei 5 numeri vincenti ha frequenza giornaliera e viene effettuata ogni sera alle ore 19:00. Il costo della giocata è fissato ad 1 euro. Ogni singola estrazione Million Day è visibile presso ogni ricevitoria e i relativi numeri estratti sono riportati nel notiziario delle estrazioni.

Le vincite derivano dalla corrispondenza di 2, 3, 4 o 5 numeri tra i numeri pronosticati e i 5 numeri estratti. I premi, al netto della ritenuta dell’8%, sono i seguenti.

Le statistiche del Million Day: numeri ritardatari e frequenti

Scorrendo le statistiche fornite da Lottomatica, dopo l’ultima estrazione Million Day in vetta alla classifica dei ritardatari troviamo il numero 27 che non si vede da 57 appuntamenti. Sul secondo gradino del podio dei ritardatari del Million Day c’è invece il numero 17 che non esce da 45 estrazioni.

Tra i numeri frequenti del Million Day il numero 19 è uscito per 70 concorsi staccando il numero 43 (frequenza di 65 estrazioni) e il numero 53 (frequenza di 64 estrazioni).