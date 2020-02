Bresh debutta con l’album “Che io mi aiuti”

Ricordi e conflitti interiori al centro di Che Io Mi Aiuti, primo album ufficiale del rapper genovese Bresh. Il disco – disponibile per Sony Music su Spotify, Apple Music e su tutte le principali piattaforme digitali – è un lavoro radicato nel vissuto dell’artista genovese, a partire dai ricordi, dai propri conflitti interiori e dalle amicizie raccontate nei brani e che allo stesso tempo vuole lanciare un messaggio universale.

Dieci tracce che invitano ad un confronto onesto con se stessi, nel bene e nel male, e a non cadere nella trappola di trovare necessariamente un alibi ai propri insuccessi e ai propri guai, a non cercare un ‘nemico’ che possa identificare i propri mali. Bresh sceglie di rappresentare alcune delle proprie riflessioni personali sul mondo, sui rapporti e sull’esistenza attraverso canzoni che parlano apertamente di tematiche generazionali molto complesse: la mancanza di eroi e miti di riferimento, il divario tra il peso delle responsabilità che dobbiamo assumere e la nostra reale capacità di sopportazione, la poca empatia che esiste nei rapporti umani, l’impressione di essere costantemente in una centrifuga e allo stesso tempo sentirsi immobili. Per farlo ha coinvolto alcune delle penne più interessanti della scena: Rkomi, Tedua, Izi e Vaz Tè. Le produzioni, invece, sono state realizzate da Chris Nolan, Shune, Garelli e Andre Blanco.

TRACKLIST

1. SCOOTER (intro)

2. OBLO’ feat Rkomi

3. RABBIA DISTILLATA

4. PARA’ feat Tedua

5. CHE IO MI AIUTI

6. GIRANO feat Izi

7. NO PROBLEM

8. SKIT

9. TEAM feat Vaz Tè

10. NO HEROES (outro)