Valentina Parisse promossa al debutto come autrice

Valentina Parisse racconta l’emozione della prima volta come autrice. La cantante ha scritto insieme a Michele Zarrillo la sua “Nell’estasi o nel fango”

Sentir nominare il proprio nome in diretta televisiva, sul palco del Teatro Ariston a Sanremo è un’emozione senza precedenti. Lo sa bene Valentina Parisse, che quest’anno ha debuttato al festival come autrice. L’artista, recentemente in tv con “All together now” su Canale 5, ha scritto insieme a Michele Zarrillo la sua “Nell’estasi o nel fango”. Valentina ci ha raccontato l’esperienza nella settimana della kermesse.

Ecco l’intervista



Non è la prima volta, però, che Valentina Parisse scrive per Michele come racconta l’Agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it). La loro prima collaborazione risale al 2017 quando la cantante aveva partecipato alla scrittura di “Vivere e rinascere”, tratto dall’omonimo disco dell’artista. “Mi piace l’ascolto- ci ha spiegato- mi piace ascoltare le storie degli altri, rispecchiarmi in quello che dicono e poi farne un mio pensiero personale. Nel caso specifico di Michele, la gioia è doppia: ho una stima profonda per lui, da piccola cantavo le sue canzoni in macchina con il mio papà. Trovarmelo davanti e condividere con lui questo è tanto”.

Nel mondo musicale di Valentina, c’è anche un suo progetto tutto personale. Recentemente è uscito un singolo, “Dannata lotta” (scritto insieme a Mogol), e presto il progetto si amplierà.