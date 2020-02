Cefalea a grappolo: raddoppiano le assenze a lavoro

Le persone con cefalea a grappolo richiedono il doppio del numero di giorni di malattia secondo uno studio pubblicato su Neurology

Uno studio recentemente pubblicato su Neurology evidenzia che le persone con cefalea a grappolo richiedono il doppio del numero di giorni di malattia e quindi assenza dal lavoro rispetto alle persone senza questo disturbo doloroso e invalidante.

I ricercatori hanno anche scoperto che le donne con cefalea a grappolo hanno richiesto quasi il doppio dei giorni di malattia degli uomini, suggerendo che i due sessi potrebbero sperimentare questa forma di mal di testa in modo diverso, secondo quanto riportano la dr.ssa Christina Sjöstrand, del Karolinska Institutet di Stoccolma e colleghi.

Secondo gli autori, i loro risultati suggeriscono che oltre all’onere del dolore generato da questa cefalea che si presenta in maniera periodica per la maggior parte dei malati, il dolore è talmente invalidante da interferire chiaramente con la capacità delle persone di lavorare.

La cefalea a grappolo si presenta come un intenso dolore unilaterale della testa, colpisce circa una persona su 1.000 negli Stati Uniti ed è un disturbo doloroso che include attacchi di mal di testa che possono durare da 15 minuti a 3 ore.

Tali fasi attive vengono chiamate “grappoli” (o “cluster”), proprio perché gli attacchi sono frequenti e ravvicinati (si verificano ad intervalli di tempo piuttosto brevi), e tendono a presentarsi in determinati periodi del giorno e dell’anno.

Sjöstrand e colleghi hanno condotto uno studio basato sulla popolazione utilizzando i dati di due registri nazionali svedesi per identificare le visite sanitarie per cefalea a grappolo tra il 2001 e il 2010 e per valutare il numero di giorni di malattia e invalidità utilizzati nel 2010.

Hanno raggiunto un totale di 3.240 persone di età da 16 a 64 anni con cefalea a grappolo e 16.200 persone che non avevano una diagnosi di cefalea a grappolo.

Oltre ad esaminare i giorni di malattia, Sjöstrand e colleghi hanno anche esaminato le pensioni di invalidità utilizzate da queste persone.

I ricercatori hanno scoperto che i partecipanti con questa tipologia di mal di testa avevano richiesto 16,13 giorni di malattia (IC al 95%; 14,05-18,20), numero significativamente più elevato dei 6,54 giorni di malattia (IC al 95%, 5,97-7,11) usati da quelli senza questo problema.

Anche il numero combinato medio di giorni di malattia e giorni di pensione di invalidità utilizzati da persone con cefalea a grappolo era significativamente più elevato (63,15; IC al 95%, 58,84-67,45) rispetto a quelli senza cefalea a grappolo (34,08; IC al 95%, 32,59-35,57), secondo gli autori.

I ricercatori hanno scoperto che il livello di istruzione ha influenzato il numero di giorni di pensione combinata per malattia e invalidità utilizzati da persone con cefalea a grappolo; coloro che avevano un’istruzione elementare prendevano più giorni di malattia (85,88; IC al 95%, 75,34-96,42) rispetto a quelli con diploma di scuola superiore (64,89; IC 95%, 58,82-70,97) e istruzione universitaria (41,42; IC 95%, 34,70-48,15).

Sebbene il mal di testa a grappolo fosse più comune negli uomini, Sjöstrand e colleghi hanno scoperto che le donne avevano bisogno di 23,71 giorni di malattia (IC 95%, 19,36-28,06), quasi il doppio dei 12,41 giorni (IC 95%, 10,19-14,63) presi dagli uomini.

Nel confrontare i giorni di pensione combinata per malattia e invalidità, hanno stabilito che le donne con cefalea a grappolo impiegavano 83,71 giorni (IC al 95%, 75,57-91,84) e gli uomini con cefalea a grappolo impiegavano 52,56 giorni (IC al 95%, 47,62-57,51).

“La ragione di queste differenze tra sessi nella capacità lavorativa per i pazienti con cefalea a grappolo non è chiara e sono necessari ulteriori studi”, ha concluso Sjöstrand.