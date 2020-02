Liberato torna a sorpresa con “We come from Napoli”. Il nuovo singolo, fuori su tutte le piattaforme, fa parte della colonna sonora del primo film di Francesco Lettieri

Come sempre a sorpresa, Liberato è tornato sulla scena musicale con una nuova canzone. Si tratta di “We come from Napoli”. Il misterioso rapper, tra trap ed elettronica, fonde napoletano e inglese per un brano che canta l’amore per la propria terra. Nel pezzo collaborano 3D, al secolo Robert Dal Naja dei Massive Attack, e l’artista britannico GAIKA.

Il video ufficiale è diretto, come ormai da tradizione, da Francesco Lettieri e proprio al primo lungometraggio del regista è destinata la canzone. “We come from Napoli” fa parte, infatti, della colonna sonora di “Ultras”. Il film, in sala dal 9 all’11 marzo e poi disponibile su Netflix, racconta la cultura del calcio e il tifo napoletano. Nel cast, come racconta l’ Agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), figurano: Aniello Arena, Ciro Nacca, Simone Borrelli, Daniele Vicorito, Salvatore Pelliccia e Antonia Truppo.