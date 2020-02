In Umbria nasce il Porsche Club GT: 5 appuntamenti 2020 in calendario da marzo a ottobre sui più importanti circuiti italiani

Si chiama Porsche Club GT il nuovo monomarca nazionale protagonista nel 2020 sui più importanti circuiti italiani. Promosso dal Porsche Club Umbria e riconosciuto ufficialmente da ACI Sport, il Porsche Club GT proporrà lo spettacolo delle sfide tipiche del time attack, specialità adrenalinica che premia la ricerca del limite individuale e dunque il giro più veloce.

Un’emozionante opportunità di guida, agonismo, abilità e divertimento che coinvolgerà vetture racing e stradali. Sono tre le categorie in gara, con classifiche e premiazioni distinte. In questa prima edizione saranno protagoniste le Porsche 911 GT3 Cup già in azione in pista nella Porsche Carrera Cup Italia e i modelli stradali Porsche 911 GT3 e Porsche 911 GT3 RS.

Il Porsche Club GT 2020 si disputa su 5 appuntamenti a partire dal 22 marzo al Misano World Circuit. Seguono Imola l’11 aprile, Monza il 7 giugno, Vallelunga l’11 ottobre e Mugello il 31 ottobre.

Previsto in totale un massimo di 60 partecipanti. Il format dei weekend di gara include per ciascun pilota 4 turni da 25 minuti. Il primo è valido come sessione di prove libere (con possibilità di affiancare un passeggero), i successivi saranno di gara. La classifica di ciascuna categoria scaturirà dai due migliori tempi ottenuti nelle 3 sessioni di gara e un ulteriore punteggio premierà il giro più veloce in assoluto.

L’organizzazione sta definendo gli ultimi dettagli e accordi, oltre a un premio finale speciale. A breve sarà ufficializzato il fornitore di pneumatici, mentre Panta sarà il partner tecnico per quanto riguarda il carburante.

Elevata attenzione sarà dedicata a tutti gli aspetti legati a comunicazione mediatica e promozione, che sarà coordinata da un team di professionisti, tra i quali spiccano fotografi e cameraman/videomaker dedicati. I weekend di gara del Porsche Club GT 2020 si arricchiranno con ospiti speciali e il campionato sarà presentato ufficialmente in marzo prima del round inaugurale a Misano.

Le iscrizioni al campionato continuano ad arrivare alla segreteria organizzativa e sono aperte a tutti i soci Porsche Club italiani ed europei. Le info e i moduli di adesione sono disponibili sul sito ufficiale www.porscheclubumbria.com nella sezione “Porsche Club GT”.

Tutte le news disponibili nella sezione “News” e sui social media www.facebook.com/porscheclubgt/ e www.instagram.com/porscheclubgt/ .

Dichiara Diego Locanto, presidente Porsche Club Umbria: “Stiamo dando vita a una nuova serie in pista che per noi rappresenta anche una stimolante sfida organizzativa e che sta già riscuotendo numerosi consensi. Il Porsche Club GT sarà la festa dei gentleman drivers Porsche provenienti da tutta Italia, ma non solo… Per tutti ci sarà la possibilità di misurarsi in circuito all’insegna della sportività e della correttezza che contraddistinguono i partecipanti della nostra specialità. E’ quasi tutto pronto e Misano ospiterà la ‘prima’ di un emozionante spettacolo!”.

Calendario Porsche Club GT 2020: 22 marzo Misano; 11 aprile Imola; 7 giugno Monza; 11 ottobre Vallelunga; 31 ottobre Mugello.