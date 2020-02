Codice a Sbarre in radio con “Cazzomene”

Codice a Sbarre in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Cazzomene” che parla della voglia di liberarsi

In radio, sulle piattaforme streaming e negli store digitali “CAZZOMENE”, il nuovo singolo dei CODICE A SBARRE, composto da Maximus, Wenzo e Frammento, che formano un triangolo di influenze, generazioni e background diversi ma complementari. Senza uno dei tre componenti, il Codice non esisterebbe!

Il brano parla della voglia di liberarsi da quelle catene che impediscono di essere se stessi. A proposito di “CAZZONEME”, la band commenta:

Maximus: «Una parola, ricca d’animo. Viviamo davvero la vita che sogniamo o continuiamo a sognare una vita che non stiamo vivendo? Liberiamoci dalle catene, usciamo dalle gabbie, questa è “Cazzomene”. Questo è il Codice a Sbarre».

Wenzo:« “Cazzomene” non rappresenta in modo banale la ribellione da noi esposta nei brani, bensì una provocazione al mondo esaltando la nostra reale saccenza, il nostro menefreghismo generale riferito a qualsiasi tipo di musica, genere, artista o simili, cazzo mene è il bambino interiore spensierato che non ha paura di esprimersi temendo il giudizio degli altri, è spontaneità».

Frammento: «Lieti di presentare “Cazzomene” ciò che rappresenta al meglio il Codice a Sbarre. Menefreghismo mescolato all’azzardo ed alla provocazione nei confronti di chi invece si pone dei limiti. Libertà è la parola chiave del nostro progetto».

Il nuovo singolo “CAZZONEME”, sarà accompagnato da un video di prossima uscita per la regia di Fanta, che dichiara: «Ogni canzone ha un’anima, e come tale va rappresentata al meglio. Questo è il mio compito. Ascoltando la traccia più volte sentivo una sensazione di liberazione, di esplosione, come se la parte più profonda e reattiva di me volesse venire a galla. Per questo abbiamo deciso di puntare alla semplicità, puntando unicamente a rappresentare il nostro istinto di ribellione che si fa strada tra la nostra corazza di perbenismo e regole imposte, come delle radici che invertendo la rotta dal profondo si muovono verso l’esterno, verso la libertà».

CODICE A SBARRE

MAXIMUS – Classe ‘88, dj prima ancora di imparare ad andare in bicicletta. Ivano Ventaloro, catanese di nascita ma trapiantato a Brescia all’età di 13 anni, comincia fin da subito a collezionare vinili ed appassionarsi alla musica elettronica ed alle sue sfaccettature. Da sempre attratto dagli estremi di banda, cosa che rispecchia la sua natura anche nella vita, lo porta a sperimentare produzioni sempre più eclettiche. Con Frammento e Wenzo formano un triangolo di influenze, generazioni e background diversi ma complementari, che fondendosi, danno vita al Codice a Sbarre.

FRAMMENTO – Jerold Piccolo, in arte Frammento, ad indicare tutti i passi che l’hanno reso ciò che è oggi, è un artista che guarda alle origini, nonostante l’età. Appassionato di musica italiana, della tradizione, suona la chitarra ispirandosi ai grandi nomi della musica nostrana, Celentano, Baglioni, sono solo alcuni degli artisti che gli hanno trasmesso l’amore per il canto. Mescolando sapientemente il passato con il presente, riesce ad imporsi con rime dirette e d’impatto. Il ballo, l’altra grande passione di Frammento, lo rendono un artista completo capace di sapersi adattare ad ogni sfida ed uno dei tre pilastri del Codice a Sbarre.

WENZO – Al secolo Marco Bessi, nasce a San Miniato nel luglio ‘97. Il basket, la scrittura e il rap sono stati i suoi chiodi fissi dagli albori della sua adolescenza, all’età di 15 anni infatti inizia a cimentarsi nei primi contest di freestyle e successivamente in esibizioni di piccolo calibro. Appassionato allo scrivere poetico introspettivo, riflessivo,pacato, trova nell’incontro con Maximus e Frammento, la grinta, la forza e la voglia di rivalsa che unita allo stile dei due danno vita ad una nuova concezione musicale estremamente di impatto. Senza uno dei tre componenti, il Codice non esisterebbe.

Per scelta, la band non è presente su Facebook ma solo su IG

CODICE A SBARRE: https://www.instagram.com/_codice_a_sbarre_/

MAXIMUS: https://www.instagram.com/maximusmusic__/

FRAMMENTO: https://www.instagram.com/framment0/

WENZO: https://www.instagram.com/wenzo_1/