Radio Italia Live – Il concerto: doppia edizione a giugno. Appuntamento il 7 giugno a Milano e il 28 giugno a Palermo

7 giugno e 28 giugno sono due date da cerchiare rosse sul calendario. A grande richiesta, torna l’appuntamento musicale live e gratuito più atteso dell’anno: Radio Italia Live – Il concerto. Per il 2020 doppia edizione del concertone come racconta l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it): l’evento organizzato da Radio Italia si svolgerà, infatti a Milano, Piazza Duomo, domenica 7 Giugno e a Palermo, Foro Italico, domenica 28 Giugno.

“Anche quest’anno doppio appuntamento, doppio divertimento e doppio impegno – ha dichiarato Mario Volanti, editore e presidente della radio – torna a Milano, come ormai da tradizione, e a Palermo, dove siamo pronti a rivivere e condividere grandi emozioni. Ringrazio il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando e le loro amministrazioni che anche quest’anno sono al fianco di questo evento unico e attesissimo e per la collaborazione che sempre ci garantiscono. Non vediamo l’ora di accogliere sui nostri due palchi alcuni tra i grandi e amati artisti italiani”.