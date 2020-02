Antinfiammatori da banco: revisione dei rischi negli USA

Circa 29 milioni di americani usano farmaci antinfiammatori non steroidei da banco (FANS) per curare il dolore: ogni anno causano 100mila ricoveri e 17mila decessi

Circa 29 milioni di americani usano farmaci antinfiammatori non steroidei da banco (FANS) per curare il dolore. Ogni anno negli Stati Uniti, al’uso di FANS sono attribuiti circa 100.000 ricoveri e 17000 decessi. Inoltre, la Food and Drug Administration ha recentemente rafforzato il suo avvertimento sui rischi da FANS non aspirinici su infarti e ictus. Ogni antidolorifico da banco e su prescrizione presenta benefici e rischi, decidere quale utilizzare è complicato per gli operatori sanitari e i loro pazienti.

In una revisione sistematica della letteratura pubblicata su Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics sono stati evidenziati i pro e i contro di vari farmaci antidolorifici sottolineando che questi farmaci spesso migliorano la qualità generale della vita grazie alla diminuzione del dolore o delle sindromi dolorose muscoloscheletriche.

I ricercatori del Schmidt College of Medicine della Florida Atlantic University (FAU) hanno pubblicato questa importante review che affronta i rischi cardiovascolari e anche possibili problematiche gastrointestinali e renali collegate all’utilizzo di antinfiammatori da banco.

I ricercatori hanno esaminato benefici e rischi dei farmaci da banco e da prescrizione per alleviare il dolore come aspirina, ibuprofene, naprossene e farmaci da prescrizione come diclofenac, e inibitori selettivi della cicloossigenasi-2 come celecoxib e paracetamolo.

Come evidenziato dagli autori, l’aspirina riduce l’infiammazione, nonché gli eventi coronarici e l’ictus, ma aumenta i sintomi gastrointestinali e il sanguinamento, tuttavia, senza conseguenze epatiche o renali avverse.

I FANS non aspirinici riducono l’infiammazione, ma sono stati associati a eventi coronarici ed eventi avversi maggiori con l’uso a lungo termine, nonché a importanti effetti collaterali a carico del tratto gastrointestinale e renale, nonché a squilibri elettrolitici come sodio o potassio elevati e persino insufficienza cardiaca.

Gli inibitori della cicloossigenasi 2 (COX2) sono stati sviluppati principalmente a causa del loro profilo di effetti collaterali gastrointestinali più favorevole rispetto all’aspirina e ai tradizionali FANS non aspirinici, ma il loro utilizzo è collegato alla possibile insorgenza di effetti cardiovascolari, epatici e renali avversi.

Il paracetamolo non ha proprietà antinfiammatorie clinicamente rilevanti e rappresenta oltre il 50 percento dell’insufficienza epatica correlata al sovradosaggio di farmaci e circa il 20 percento dei casi di trapianto di fegato, nonché malattie renali.

“Per quanto riguarda i benefici e i rischi degli antidolorifici, la totalità delle prove suggerisce che i medici e i loro pazienti dovrebbero formulare giudizi clinici individuali basati sull’intero profilo di rischio del paziente”, ha dichiarato Manas Rane, primo autore del Schmidt College of Medicine della FAU e primo autore dello studio.

“Il giudizioso processo decisionale clinico individuale sulla prescrizione di FANS per alleviare il dolore basato su tutte queste considerazioni ha il potenziale per fare molto di più che un danno”.

“I fattori importanti nella decisione se e, in tal caso, quale farmaco prescrivere per alleviare il dolore e l’infiammazione, non dovrebbero essere limitati ai rischi di effetti collaterali cardiovascolari o gastrointestinali. Queste considerazioni dovrebbero includere anche potenziali benefici tra cui miglioramenti della qualità generale della vita derivante dalla diminuzione del dolore o dalla compromissione delle sindromi dolorose muscoloscheletriche “, ha dichiarato Charles H. Hennekens, professore e consigliere accademico senior presso lo Schmidt College of Medicine della FAU.