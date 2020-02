Contest OMA 20>40 e Bottega Strozzi Award: scadenza prorogata

Prorogata al 10 marzo la scadenza dei due premi per giovani artigiani Contest OMA 20>40 e Bottega Strozzi Award

Prorogata al 10 marzo 2020 la scadenza dei due premi ‘Contest OMA 20>40 e ‘Bottega Strozzi Award’ promossi da Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte – OMA e da Bottega Strozzi, all’interno del Progetto 20>40 di OMA, in collaborazione con la Fondazione Palazzo Strozzi e Fondazione CR Firenze. I due bandi sono rivolti a giovani artigiani di età compresa fra 20 e 40 anni e vogliono promuovere un nuovo concetto di bottega, in cui l’artigianato si fonde con il design, il sapere tradizionale con le conoscenze digitali, e dove coesistono strumenti tradizionali e nuovi macchinari.

Il ‘Contest OMA 20>40’, alla sua settima edizione, è il premio promosso dall’Associazione OMA che mette in palio 5 mila euro per incentivare lo sviluppo di una giovane azienda artigiana, attraverso un progetto professionale per il potenziamento delle attività della bottega/atelier di artigianato artistico, l’incremento delle competenze tecnico-manuali, della visibilità e della qualità artigianale delle produzioni. Il progetto potrà essere destinato all’acquisto di materiali e strumenti innovativi di lavoro, corsi professionalizzanti o di perfezionamento della tecnica artigianale. Un aiuto concreto per il futuro dei mestieri d’arte. Possono partecipare giovani fra 20 e 40 anni oppure iscritti alla sezione Protagonisti 20>40 del sito www.osservatoriomestieridarte.it.

La seconda edizione del ‘Bottega Strozzi Award’ è promosso dall’Associazione OMA con Bottega Strozzi, lo spazio bookshop museale di Marsilio Editori a Palazzo Strozzi dedicato anche all’editoria internazionale d’arte e alle nuove forme di artigianato, design e autoproduzione. Il concorso offre la possibilità ai giovani artigiani e designer di ideare un prodotto e realizzarlo appositamente per Bottega Strozzi. Il vincitore potrà infatti esporre e vendere lì i suoi prodotti (dalla fine di ottobre 2020 fino al 30 gennaio 2021), accanto alle creazioni di importanti artigiani, designer e stilisti internazionali, e sarà coinvolto in una serie di eventi e iniziative per promuovere il proprio lavoro. La novità principale di quest’anno è che per partecipare non è più necessario essere titolari di una ditta artigiana registrata e con partita IVA, in modo da incentivare la partecipazione di talenti che non abbiano ancora avuto la possibilità di strutturarsi. I prodotti di alta qualità dovranno racchiudere in sé la tradizione artigiana, l’uso di nuovi macchinari e tecnologie, e funzionalità del vivere contemporaneo. Anche in questo caso possono partecipare giovani fra 20 e 40 anni oppure iscritti alla sezione Protagonisti 20>40 del sito www.osservatoriomestieridarte.it.