Chadia Rodriguez: il nuovo singolo ispirato a Narcos

È online da oggi il video di “La voce di Chadia”, il nuovo singolo di Chadia Rodriguez, ispirato alla serie originale Netflix Narcos: Messico, di cui l’artista è una grande fan.

In attesa dell’arrivo della terza stagione, disponibile da pochi giorni solo su Netflix, Chadia Rodriguez come racconta l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it) è volata a Città del Messico per realizzare il video che la vede protagonista come donna di potere. Diretto da Iacopo Carapelli, è stato girato sull’esclusivo set della serie, con la partecipazione straordinaria di parte del cast femminile di Narcos: Messico.

“La voce di Chadia” è un brano dal testo intenso e diretto, che rispecchia lo stile della rapper, rime serrate e parole dal sapore di rivalsa affiorano da questo singolo. Nel video l’artista è completamene immersa nello scenario iconografico della serie, tra laboratori clandestini e periferie della città.

Dopo un 2018 fatto di tanti singoli e un successo dopo l’altro, Chadia pubblica Avere vent’anni, il lavoro che unisce i suoi singoli in un unico progetto, all’inizio del 2019. Avere vent’anni è la consacrazione del suo debutto, il suo primo EP per Sony Music, che contiene i brani usciti finora, l’ inedito “Sarebbe Comodo”, dove parla delle sue fragilità e della sua intimità, e un remix di “Dale” con NASKA, Abe Kayn e Braco.