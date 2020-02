Tumore al polmone: ALCASE lancia 3 nuovi servizi

ALCASE, associazione cuneese per lo studio e la ricerca clinica contro il cancro del polmone, lancia tre nuovi servizi per malati e loro familiari

L’Associazione Cuneese per lo Studio e la Ricerca Clinica contro il Cancro del Polmone (a suo tempo nota come “Cuneo Lung Cancer Study Group” nacque, in realtà, nel lontano 10 gennaio 1994, per iniziativa di due pneumologi cuneesi, i dottori Gianfranco Buccheri e Domenico Ferrigno. Lo scopo era quello di sostenere la ricerca medico-scientifica Cuneese del settore. Nel 1997, il Dr. Buccheri venne a conoscenza, grazie ad internet, dell’esistenza di ALCASE e avviò i primi contatti con l’associazione americana, che sfociarono, l’anno successivo, nella fondazione di ALCASE Italia.

Innumerevoli da allora i programmi di supporto ai malati (e alle persone a rischio di ammalarsi di cancro al polmone) che ALCASE ha attivato nel corso degli anni, molti dei quali sono tutt’oggi attivi (https://www.alcase.eu/support/ e https://www.alcase.eu/education/). In questi giorni, se ne sono aggiunti 3 nuovi:

● Il CHIRURGO TORACICO RISPONDE, a cura del Prof. Filippo Lococo, Professore Associato di Chirurgia Toracica presso IRCCS, Fondazione Policlinico Gemelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Il Prof. Lococo si è occupato di inquadramento oncologico in patologia toracica (tumore del polmone, del timo e della pleura); chirurgia laser delle lesioni polmonari; trattamento mini invasivo delle lesioni polmonari benigne e maligne; valutazione ecografica pleuro-polmonare; chemioterapia ipertermica intratoracica, applicata ai tumori pleurici.

● L’ IMMUNOLOGO RISPONDE, a cura della dott.ssa Virginia Castiglia, esperta in immunologia. Più specificamente, la dottoressa ha al suo attivo un dottorato di ricerca in Biologia Molecolare ed è esperta di terapie cellulari e immunoterapie. QUI il link al suo brillante Curriculum Vitae.

● Il PATOLOGO RISPONDE, a cura della Prof.ssa Fiorella Calabrese, specializzata in Anatomia Patologica, ricercatrice di Patologia e Professore associato all’Università degli Studi di Padova. La professoressa Calabrese si è occupata di adenocarcinoma polmonare (specificatamente di marcatori morfologici e molecolari dell’adenocarcinoma), delle neoplasie polmonari neuroendocrine (nelle quali ha studiato, morfologicamente e dal punto di vista molecolare, i fattori coinvolti nell’angiogenesi e nella proliferazione tumorale) e del mesotelioma maligno della pleura.

“Ogni anno quasi 40.000 nostri concittadini si ammalano di cancro del polmone e, se consideriamo anche le persone ammalatesi negli anni precedenti e i loro più stretti familiari,” dice il Dr. Buccheri “abbiamo una platea di circa 200.000 persone fortemente interessate a conoscere, subito ed in maniera semplice e chiara, cosa di meglio si può fare oggi per sconfiggere il loro cancro”. “In fondo” conclude il dottore “non si vince nessun nemico, se non si conoscono bene le armi con cui combatterlo… Ed ALCASE esiste anche per questo”.