Top Indie Film Awards: vince l’italiano Be a bear

«È una combinazione di scene di vita diverse che vanno a creare piccoli collage stravaganti, un mash up che vuole significare come nella vita sia tutto collegato e niente è lasciato al caso. Il risultato è un susseguirsi di scene surreali che bisogna assolutamente scoprire e intuire». Queste le parole di Be a Bear, ideatore del videoclip e artista noto per essere il primo nella discografia italiana a utilizzare l’iPhone per comporre, registrare, mixare e, quindi, produrre per intero la propria musica. All’attivo, come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha due dischi e due ep, usciti per La Fame Dischi e Il Piccio Records.