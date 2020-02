Three Wise Man: musica e solidarietà a Pavia

Three Wise Man il 27 febbraio a Pavia: il pluripremiato pianista jazz Rossano Sportiello in concerto per i bambini malati di tumore

Three Wise Man, sono proprio “tre saggi” del jazz i protagonisti del concerto benefico a favore di AGAL (Associazione Genitori e Amici del Bambino Leucemico) in programma a Pavia giovedì 27 febbraio 2020 alle ore 21 nella suggestiva Sala degli Affreschi del Collegio Borromeo (Piazza del Collegio Borromeo 9).

In prima linea c’è Rossano Sportiello, pluripremiato pianista originario di Vigevano e considerato dalla critica specializzata internazionale tra i principali interpreti del jazz classico americano degli anni ’20, ’30 e ’40. Dal 2007 Sportiello risiede a New York e divide l’attività concertistica tra Stati Uniti e Europa suonando nei principali luoghi sacri del jazz: dalla Carnegie Hall al Blue Note, dal Lincoln Center al Cafè Carlyle.Insieme a lui il celebre clarinettista olandese Frank Roberscheuten, già vincitore del prestigioso premio “Keeper of the Flame”, e l’eclettico percussionista austriaco Martin Breinschmid, che alterna performance in ambito jazz e classico, dove ha collaborato con le più prestigiose orchestre di musica da camera e sinfonica sotto la direzione di grandi maestri come Claudio Abbado e Zubin Mehta.

Il raffinato trio, che vanta un curriculum di circa 500 concerti nei più importanti jazz clubs, festival e teatri d’Europa, si esibirà a favore di AGAL per sostenere l’accoglienza gratuita che l’associazione offre ai bambini malati di tumore e ai loro familiari che si spostano da altre regioni e Paesi per curarsi presso l’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia. Sono famiglie che non hanno le risorse economiche per permettersi un alloggio temporaneo durante il lungo periodo delle cure in day hospital e che, grazie ad AGAL, possono completare il percorso di cura del proprio bambino con la tranquillità di avere una casa in cui tornare dopo l’ospedale. Non si tratta solo di un posto in cui vivere, ma soprattutto di un luogo in cui trovare l’appoggio e la vicinanza di preziosi volontari che organizzano attività e giochi all’interno della casa e accompagnano i piccoli e le loro mamme in ospedale per le terapie.

I luoghi dell’ospitalità di AGAL a Pavia sono Casa Mirabello, grande edificio di 500 mq composto da spazi comuni e 10 camere con 23 posti letto, e 3 appartamenti indipendenti con un totale di 12 posti letto.

Da maggio 2019, inoltre, la onlus gestisce Casa dei Melograni a Pietra de’ Giorgi, nell’Oltrepò Pavese, struttura in grado di accogliere 24 persone ospitata negli spazi dell’ex asilo parrocchiale di Castagnara e riqualificata dal Comune di Pietra de’ Giorgi nell’ambito del Progetto “La natura che cura”.

In tutte queste strutture, solo nel 2019, AGAL ha offerto ospitalità completamente gratuita a 150 persone.

Il concerto “Three Wise Man” è sostenuto anche da Fondazione Mediolanum onlus che, grazie al programma ‘Centodieci è valore – Solidarietà”, si impegna a raddoppiare i primi 5000 euro raccolti.

Info e prenotazioni

Tel. 339 2208230 – 338 82252213 – 0382 466489 – 366 4537085

AGAL – Associazione Genitori e Amici del Bambino Leucemico dal 1982 sostiene i bambini malati di tumore che arrivano al Policlinico San Matteo di Pavia per curarsi presso l’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica. Lo fa fin dal loro ingresso in ospedale, con un punto di accoglienza dove garantisce orientamento, mediazione linguistica e patronato. Oltre a offrire ospitalità totalmente gratuita alle famiglie che non possono permettersi un alloggio temporaneo nel periodo delle cure in day hospital (2 case alloggio e 3 appartamenti indipendenti, per un totale di 59 posti letto), AGAL opera anche in reparto, dove cerca di regalare un po’ di serenità ai bambini ricoverati attraverso laboratori di gioco e musicoterapia condotti da professionisti con il coinvolgimento di volontari AGAL. A tutto ciò si aggiungono i servizi di assistenza psicologica, di trasporto da e per l’ospedale, il sostegno economico offerto alle famiglie in particolare difficoltà economica e il supporto all’ospedale negli interventi di riqualificazione del reparto. https://www.associazioneagal.org/portale/

Rossano Sportiello, nato a Vigevano nel 1974, inizia la carriera di musicista jazz all’età di 16 anni.

Brillantemete diplomato in pianoforte sotto la guida del maestro Carlo Villa, ha collaborato con musicisti italiani quali Paolo Tomelleri, Carlo Bagnoli, Alfredo Ferrario, Franco Cerri, Enrico Intra, Luciano Milanese, Gianni Basso, Fabrizio Bosso, Tullio De Piscopo e la gloriosa Milano Jazz Gang.

Rossano è considerato dalla critica specializzata internazionale tra i principali interpreti del jazz classico americano degli anni ’20, ’30 e ’40.

Ha ottenuto diversi premi tra cui nel 2005 il “Prix du Jazz Classique de l’Academie du Jazz de France”, nel 2009 l'”Ascona Jazz Award”, nel 2011 il “Premio Vittorio Ramella”, nel 2016 il “Premio Valenza Jazz”. Dal 1997 ad oggi ha registrato più di 30 compact discs.

Dal 2007 collabora con il celebre clarinettista olandese Frank Roberscheuten e l’eclettico percussionista austriaco Martin Breinschmid nel trio “Three Wise Men”. La formazione che da subito ha riscosso grande successo, vanta un curriculum di circa 500 concerti nei più prestigiosi jazz clubs, festival e teatri d’Europa e la produzione di 8 compact disc.

Frank Roberscheuten, nato a Valkenswaard in Olanda nel 1962, si è diplomato con lode in clarinetto al Conservatorio di Tilburg a soli 19 anni, ma già all’età di 15 anni suonava professionalmente in formazioni jazz. È considerato tra i principali esponenti del jazz classico europeo. Ha registrato oltre 90 CD e nel 2016 ha ricevuto il prestigioso premio “Keeper of the Flame” per il suo incessante lavoro di interprete e promotore del jazz classico.

Martin Breinschmid, nato a Vienna nel 1970, diplomato con lode in percussioni al Conservatorio di Vienna, sin da ragazzo alterna la carriera di percussionista classico e jazz. In ambito classico ha Nell’ambito jazz, è considerato un caposcuola del vibrafono e della batteria. Ha suonato con molti grandi jazzisti americani tra i quali spiccano i nomi di Dave Brubeck, Buddy De Franco e Terry Gibbs.