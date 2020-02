Locuste in Africa: come una piaga biblica

Come una piaga biblica: l’invasione di locuste mette in ginocchio l’Africa. Si rischia una crisi umanitaria e la colpa è dei cambiamenti climatici

Sembra una piaga biblica quello che sta accadendo in Africa orientale, invasa da milioni di locuste. Gli enormi sciami hanno già devastato le colture in Etiopia, Somalia, Kenya, Gibuti ed Eritrea, e adesso hanno raggiunto Uganda e Tanzania. Era dal 1989 che l’Africa non fronteggiava un’invasione di queste dimensioni.

Di questo passo, come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), si rischia una crisi umanitaria.



L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha recentemente lanciato un appello per raccogliere 76 milioni di dollari al fine di controllare la diffusione delle locuste.

Per gli esperti, la motivazione di questa invasione massiccia è dovuta ai cambiamenti climatici. Le locuste hanno sfruttato le piogge insolitamente intense che hanno interessato l’Africa nei mesi scorsi. L’umidità generata ha creato le condizioni ideali per la riproduzione.