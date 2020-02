Liam Payne a Roma Summer Fest: Elodie apre il concerto

Liam Payne a Roma Summer Fest il 20 luglio. Elodie apre il concerto del cantante che il giorno precedente si esibirà al Lucca Summer Fest

Manca ancora qualche mese ma il cartellone del Roma Summer Fest 2020 è già ricco. La data clou da segnare in calendario è quella del 20 luglio, che vedrà Liam Payne sbarcare, per la prima, volta sul palco dell’Auditorium Parco della Musica. L’appuntamento si aggiunge del Lucca Summer Fest dove il cantante si esibirà il 19 luglio.

Con oltre 3 miliardi e mezzo di stream ed un album di debutto, “LP1”, che ha già scalato le classifiche, l’artista britannico Liam Payne si prepara a regalare i suoi brani in versione live.

Ad aprire entrambi i concerti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sarà Elodie, la cantante è reduce dal successo ottenuto al settantesimo Festival di Sanremo dove ha partecipato con “Andromeda”, il brano scritto da Mahmood e Dario Dardust Faini. La canzone, arrivata al settimo posto nella kermesse, fa parte di “This is Elodie”, il disco uscito il 7 febbraio in tutti gli store fisici e in digitale il 31 gennaio.

I biglietti

I biglietti per la data romana saranno in vendita dalle 10.00 di mercoledì 12 febbraio su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it. Dalle 10.00 di sabato 15 febbraio lo sono anche presso le prevendite abituali autorizzate.