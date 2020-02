Esce Imparare a cadere, graphic novel di Mikael Ross

Imparare a cadere: esce domani l’emozionante graphic novel di Mikael Ross sulla disabilità mentale, ispirato alla storia della comunità Neuerkerode

Tra i tanti modi per festeggiare i cinquant’anni di una comunità c’è anche quello di chiamare un autore (e illustratore) affidando a lui storie e racconti. Nasce così Imparare a cadere, il graphic novel di Mikael Ross ispirato alla storia vera della comunità evangelica inclusiva di Neuerkerode. Fuori per BAO Publishing dal 20 febbraio, Imparare a cadere è una storia emozionante e autentica che parla di disabilità mentale in modo illuminante e accessibile a tutti. Un piccolo capolavoro che, attraverso una caratterizzazione dei personaggi incredibile, racconta di crescita, di amore e di amicizia. Neuerkerode è un posto in cui le persone si adoperano ogni giorno per combattere qualsiasi tendenza discriminatoria; un luogo dove viene data a tutti l’opportunità di trovare la propria personalissima felicità, in base alle rispettive capacità individuali.