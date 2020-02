Borderlessbeauty, a Roma misteriosi manifesti

#Borderlessbeauty, i manifesti “misteriosi” che incuriosiscono la Capitale. Cosa si nasconde dietro al nuovo fenomeno virale di street art a Roma?

Un mistero si nasconde per le strade della Capitale. Per l’indagine, solo pochi indizi: un hashtag #Borderlessbeauty, manifesti che ritraggono modelli di colore in abiti alla moda e un biglietto con la scritta ‘Portami a casa’.

Cosa si nasconde dietro al nuovo fenomeno virale di street art a Roma? Ancora non è dato sapere, ma i manifesti dell’enigmatico artista, proprio nei giorni in cui a Dublino si è nuovamente palesato il più noto tra gli street artist mondiali, Banksy, sono già apparsi in diversi angoli della città, da ultimo largo Argentina, il cui marciapiede, proprio davanti all’omonimo teatro, è stato tappezzato da diverse foto firmate dal misterioso artista.

I poster affissi con l’hashtag #Borderlessbeauty ritraggono modelli con alle spalle slogan come ‘La bellezza salverà il mondo’ o ‘Fate che io possa essere bello nel profondo dell’anima’. La performance ha incuriosito molti romani tanto che a fine giornata i poster non c’erano più, forse portati via da galleristi con il fiuto lungo. E se invece non fosse un’iniziativa artistica? Cosa vuole suggerire quel messaggio scritto a mano con la scritta ‘Portami a casa’? Forse, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), ne sapremo di più alla prossima affissione.