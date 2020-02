Comunali Reggio Calabria: per ora 4 sfidanti di Falcomatà

Salgono a quattro gli sfidanti di Falcomatà alla carica di sindaco di Reggio Calabria: l’attuale primo cittadino è sostenuto dal centrosinistra

Con l’ultima candidatura del civico Fabio Putortì, sostenuto dal movimento ‘Miti’, salgono a 4 gli sfidanti di Giuseppe Falcomatà alla carica di sindaco di Reggio Calabria.

L’attuale primo cittadino è sostenuto dal centrosinistra ed indicato più volte dal segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti per una riconferma.

In attesa che la coalizione di centrodestra individui il proprio candidato a sindaco per le prossime elezioni comunali del 31 maggio, al momento i contendenti di Falcomatà sono: Saverio Pazzano sostenuto dal collettivo ‘La strada’, ‘DemA’ e con un dialogo aperto con gli attivisti reggini del M5s e con la lista ‘Dieci idee per la Calabria‘; una parte della destra ha puntato da diversi mesi su Enzo Vacalebre; mentre il patto civico ‘Reggio nuova’ sosterrà la candidatura di Nino Liotta.

“Mi ispiro alla figura di Giuseppe Reale stella polare della mia azione politica che ha fatto molto per la città di Reggio Calabria: la nascita dell’Accademia di Belle Arti, dell’Università di Reggio Calabria e quella per stranieri, il potenziamento dell’aeroporto” le parole di Liotta.

Resta sempre l’incognita legata ad un possibile impegno diretto di Angela Marcianò, già assessore nelle due giunte comunali a guida Falcomatà ed ex componente della segreteria nazionale del Pd con Matteo Renzi. Marcianò nei giorni scorsi ha incontrato alcuni sostenitori, ma non ha sciolto la riserva.

